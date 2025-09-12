Przejścia graniczne z Białorusią zamknięte. Nocne wystąpienie szefa MSWiA

W skrócie Polska zamknęła granicę z Białorusią ze względu na ćwiczenia wojskowe Zapad organizowane przez Białoruś i Rosję.

Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo Polaków i nie ma określonego terminu zakończenia.

Strona białoruska oraz Rosja wyraziły sprzeciw wobec zamknięcia przejść granicznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Punktualnie o północy zamknięte zostały przejścia graniczne z Białorusią. Na miejscu pojawił się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Zamknęliśmy ruch na granicy polsko-białoruskiej. Jest to związane z rozpoczynającymi, a tak naprawdę trwającymi manewrami Zapad, które wymierzone są wprost w Polskę, UE. Manewrami, podczas których ćwiczone są agresywne wobec naszego kraju warianty wojenne - mówił.

Przejścia graniczne z Białorusią zamknięte. Marcin Kierwiński: Decyzja do odwołania

Kierwiński podkreślił, że zdają sobie sprawę z tego, iż decyzja o zamknięciu przejść granicznych z Białorusią dla wielu przedsiębiorców jest trudna, ale "podejmujemy ją jednak z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Polaków".

- To nie jest z założenia decyzja, którą podejmujemy na czas trwania tych manewrów. Ten ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje, nie grożą nam żadne agresywne zachowania - podkreślił szef MSWiA.

Jak dodał, ze względu na kwestie gospodarcze "zrobimy wszystko, aby ten okres zamknięcia był jak najkrótszy". - Ale decyzja, którą podpisałem, decyzja o zamknięciu przejść granicznych, to jest decyzja bez podania okresu, decyzja do odwołania - powiedział Kierwiński.

Ćwiczenia Zapad-2025. Polska zamknęła przejścia graniczne z Białorusią

Szef MSWiA wyjaśnił też, że decyzja o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej spowodowana jest m.in. "zachowaniami agresywnymi wobec Polski", które miały miejsce w ostatnim czasie - chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Wcześniej, zanim decyzja weszła w życie, na ruch Polski zareagowała rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa. Jak zaznaczyła, Moskwa wzywa Warszawę "do jak najszybszego ponownego rozważenia decyzji o zamknięciu przejść granicznych między Polską a Białorusią, bo to niekorzystne posunięcie".

Z kolei biuro prasowe MSZ Białorusi w wydanym we wtorek komunikacie podkreśliło, że "Białoruś protestuje przeciwko decyzji Polski o zawieszeniu ruchu granicznego na czas trwania ćwiczeń wojskowych Zapad 2025".

Donald Tusk spotkał się z pilotami w Łasku: Tylko wróg się nie zmienia Polsat News