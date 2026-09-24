Przejścia graniczne ewakuowane, stacja w płomieniach. Wymowne słowa Tuska

Łukasz Szpyrka
Dawid Szczyrbowski

Łukasz Szpyrka, Dawid Szczyrbowski

Konsekwencją nocnych ataków Rosji na zachodnią Ukrainę była ewakuacja dwóch przejść granicznych po polskiej stronie - poinformował Donald Tusk. Premier odniósł się również do wydarzeń w Woli Krobowskiej na Mazowszu. - Mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu infrastruktury Starlink - mówił. Szef rządu nie przesądził, czy doszło do sabotażu. - Ale źle to wygląda - skwitował.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk skomentował akcję w Woli KrobowskiejMarcin ObaraPAP

W skrócie

  • Donald Tusk odniósł się do incydentu z podpaleniem infrastruktury Starlink w Woli Krobowskiej i nie wykluczył sabotażu.
  • Premier poinformował, że po nocnych atakach Rosji na zachodnią Ukrainę ewakuowano dwa przejścia graniczne po polskiej stronie.
  • Po pożarze stacji Starlink w Woli Krobowskiej działania wyjaśniające prowadzi policja, a sprawa została zgłoszona do ABW i CBŚP.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W czwartek wizytę w Warszawie składa premier Bułgarii Rumen Radev. Chwilę przed południem rozpoczęła się konferencja prasowa, na której gość wystąpił w towarzystwie Donalda Tuska.

Szef polskiego rządu mówił o "dramacie naszych czasów". - Kiedy przed chwilą rozmawialiśmy znowu zaatakowano Ukrainę w pobliżu granicy z Polską. Znowu musieliśmy ewakuować przejścia graniczne w Hrubieszowie, w Dorohusku - przekazał.

Następnie dodał: - Wojna powinna się jak najszybciej zakończyć i to nie na warunkach agresora. (...) W tej chwili nie widać dobrej woli ze strony prezydenta Putina i Moskwy w najmniejszym stopniu.

Rosja przypuściła nocny atak na Ukrainę. Ewakuowano dwa przejścia graniczne w Polsce

Interia skontaktowała się z rzecznikiem prasowym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Dariuszem Sienickim. Ten potwierdził, że w nocy doszło do ewakuacji w dwóch miejscach.

- Rzeczywiście w Dorohusku oraz w Zosinie, który jest przejściem granicznym w pobliżu Hrubieszowa, wstrzymano odprawy graniczne i zarządzono ewakuację tych przejść granicznych. Przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo podróżnych, aby podróżni, którzy są na terenie przejścia, to przejście opuścili w sposób bezpieczny - tłumaczył.

Zobacz również:

Marcin Kierwiński poinformował, że zakończyło się wzmacnianie posterunków Straży Granicznej na przejściu granicznym w Dorohusku
Polska

Wzmocnili przejście graniczne w Dorohusku. Kierwiński pokazał zdjęcie

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

- Personel, funkcjonariusze, którzy pełnią służbę na terenie przejścia granicznego, te osoby zostają przekierowywane do miejsc bezpiecznych, które zostały wyznaczone już trochę wcześniej, aby na wypadek jakiegoś zagrożenia ludzie mogli się tam schować - przekazał Sienicki.

Donald Tusk reaguje na pożar stacji Starlink. "Źle to wygląda"

Donald Tusk poinformował gościa z Bułgarii o powtarzających się aktach dywersji oraz próbach aktów sabotażu w Polsce.

- Dzisiaj mieliśmy problem z ważnym miejscem z punktu widzenia sytuacji za wschodnią granicą - mówił, wskazując na wydarzenia w Woli Krobowskiej, gdzie stacja bazowa łączności satelitarnej Starlink stanęła w płomieniach, otwiera się w nowym oknie.

Przypomnijmy, baza Starlink na Mazowszu odpowiada za dostęp do internetu na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. w Ukrainie. Starlinki pełnią kluczowe rolę od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, zarówno dla cywilów, jak i wojska.

Zobacz również:

PiS złożył zawiadomienie do prokuratury. Pada nazwisko premiera (zdj. ilustracyjne)
Polska

PiS złożył zawiadomienie do prokuratury. Pada nazwisko premiera

Jan Nalepa
Jan Nalepa

- Mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Nie lubię definiować bez stuprocentowej pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda - skwitował premier.

Wola Krobowska. Stacja bazowa Starlinka stanęła w płomieniach

W środę wieczorem stacja bazowa łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej (woj. mazowieckie) stanęła w ogniu. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży.

Rzecznik prasowy PSP w Grójcu mł. asp. Michał Maroszek na antenie Polsat News odmówił odpowiedzi na pytanie dziennikarza, czy mogło dojść do celowego podpalenia. Działania wyjaśniające rozpoczęła policja.

O incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, otwiera się w nowym oknie oraz Centralne Biuro Śledcze Policji - wynika z ustaleń RMF FM.

- Mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę, one się dzieję. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy, więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną - skomentował sprawę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie.

Zobacz również:

Mateusz Morawiecki na prezentacji założeń nowej polityki obronnej Polski
Polska

Chcą wysłać młodzież na szkolenie obronne. Nowy pomysł Rozwoju Plus

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Ważne, ważniejsze". Czarne chmury nad posłem Koalicji ObywatelskiejINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze