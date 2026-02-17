Przedstawiciel Polski leci na Radę Pokoju. Komunikat Kancelarii Prezydenta

W skrócie Marcin Przydacz będzie reprezentował Karola Nawrockiego na spotkaniu Rady Pokoju w Waszyngtonie.

Rząd podkreśla, że wizyta ma mieć charakter obserwacyjny i nie oznacza zaangażowania Polski w działania Rady.

Wokół udziału Polski w Radzie Pokoju pojawiają się kontrowersje, zwłaszcza dotyczące zaproszenia przywódców takich jak Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w komunikacie na platformie X. "W czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie, Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz" - napisał.

Przedstawiciel prezydenta leci na spotkanie Rady Pokoju. Sikorski komentował zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie w ramach Rady Pokoju otrzymała polska ambasada w Waszyngtonie. O to, czy prezydent powinien lecieć na spotkanie, pytany był w poniedziałek wicepremier Radosław Sikorski.

- My w tej chwili jeszcze badamy statut, cele, dynamikę Rady Pokoju, (...) zresztą nie było takiego wniosku pana prezydenta o uchwałę Rady Ministrów o zgodzie dla prezydenta na podpisanie umowy międzynarodowej, więc zachowujemy na razie wstrzemięźliwość - powiedział szef MSZ.

Jednakże Sikorski zapewniał, że jeśli prezydent zdecyduje się na udział w posiedzeniu Rady jako obserwator, wówczas rząd stworzy wszelkie warunki logistyczne, by Nawrocki mógł taką wizytę złożyć.

Donald Tusk o spotkaniu w Waszyngtonie

We wtorek premier Donald Tusk odniósł się do Rady Pokoju, podkreślając, że Polska na pewno nie zamierza wysłać i nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy.

- Rada Pokoju prezydenta (USA) Trumpa zbiera się w Waszyngtonie. Jak już wielokrotnie informowaliśmy polską opinię publiczną, naszych partnerów i także prezydenta, rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju - stwierdził.

- Ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta będzie miała charakter obserwacyjny, a więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych obradach - dodał.

Niepewne stanowisko Polski w sprawie Rady Pokoju

W minioną niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że nie może podjąć decyzji o przyłączeniu Polski do Rady Pokoju, natomiast ma prawo decydować o tym, z kim się spotyka.

- Premier nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. (...) Ja mogę lecieć, gdzie chcę - mówił.

Prezydent w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim stwierdził, że "dobrze byłoby mieć w Radzie Pokoju głos całego regionu", ale wpierw rząd musi podjąć decyzję.

Kontrowersje wokół Rady Pokoju dotyczą obaw o tworzenie przez Donalda Trumpa alternatywy dla ONZ. Dochodzi do tego lista osób zaproszonych przez Biały Dom, wśród których znajdują m.in. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka.

Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Jarosław Kaczyński nie wypowiada się w logice państwowej Polsat News Polsat News