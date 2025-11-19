Dramatyczna sytuacja szpitali, zamykane oddziały i gigantyczny deficyt finansowy w Narodowym Funduszu Zdrowia - wszystko to odbija się na pacjentach. Problemy z dostępnością świadczeń, kolejki do lekarzy, przesuwanie zabiegów, odsyłanie pacjentów do innych szpitali. To codzienność chorych w Polsce. Co dalej? Dziś w tej sprawie spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim.

Spotkania z najważniejszymi osobami w państwie

Prezes NRL przedstawi prezydentowi najbardziej palące problemy w systemie ochrony zdrowia i zhierarchizuje, co według samorządu lekarskiego powinno być poprawione jako pierwsze.

- Najwięcej problemów powoduje to, że pacjenci są dzieleni na takich, których opłaca i których nie opłaca się leczyć. Duże szpitale mają więcej tych opłacalnych, a placówki powiatowe tych za które NFZ płaci mniej. To powoduje zadłużenie i nierówność w dostępie do świadczeń między miastami wojewódzkimi a powiatem - mówi Interii dr Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.

Dodaje, że sytuacja powoduje wiele innych problemów, m.in. braki konkretnych specjalizacji, zamykanie oddziałów czy tzw. kominy płacowe w wynagrodzeniach lekarzy. - To temat, który jest wyjściowym dla wielu patologii trawiących nasz system - przyznaje rzecznik NIL.

Samorząd lekarski na spotkaniu z prezydentem planuje przedstawić konkretne pomysły, liczy też, że głowa państwa podejmie konkretne kroki. - Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, jest w stanie zrzeszyć polityków wkoło jakichś idei więc liczymy na to, że uda się wspólnie wypracować coś, co spowoduje, że ten system będzie wydolniejszy - mówi Interii dr Jakub Kosikowski.

Przyznaje, że samorząd lekarski liczy na działania ponadpartyjnymi podziałami. - To idea, która będzie trwała dłużej niż jedna kadencja więc dobrze by było, żeby była ponadpartyjna zgoda na to, jak ten system ma funkcjonować - uważa Kosikowski. Podkreśla, że w resorcie zdrowia potrzebne są równocześnie dwie rzeczy: reforma i pieniądze. - Jedno bez drugiego będzie po prostu przeciwskuteczne - mówi.

Naczelna Izba Lekarska zwróciła się też z prośbą o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. - Skoro Ministerstwo Zdrowia nie chce z nami rozmawiać, to uderzamy do najważniejszych osób w państwie - dodaje Kosikowski.

Premier nie odpowiedział jeszcze na zaproszenie do rozmowy.

Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków zagrożone

Prezes NIL zwrócił się we wtorek z prośbą do premiera i prezydenta o niezwłoczne spotkanie. "W obliczu narastających zagrożeń dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i braku możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia oraz licznych sygnałów o dramatycznej sytuacji finansowej placówek medycznych i przesuwaniu świadczeń dla pacjentów" - przekazał samorząd lekarski.

Podkreślono w nim, że sytuacja z którą mamy do czynienia wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Wśród najbardziej palących problemów wymieniono to, że liczne oddziały szpitalne alarmują o brakach środków i konieczności przesuwania albo zawieszania udzielania świadczeń, dodatkowo dane i ekspertyzy wskazują, że deficyty finansowe Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią poważne ryzyko dla dostępności i jakości opieki zdrowotnej.

"Odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia spoczywa na państwie - samorząd lekarski nie może być pozostawiony samemu w obliczu systemowego kryzysu" - napisano w komunikacie.

Na prośbę odpowiedział prezydent Karol Nawrocki. "Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na jutro (środa, 19.11.2025) prezesa NIL Łukasza Jankowskiego na spotkanie ws. tragicznej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia" - przekazał we wtorek na X Paweł Szefernaker.

Zmiany w resorcie zdrowia. Prezydent ma plan

Tymczasem w poniedziałek do marszałka Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, który zakłada utworzenie dwóch nowych subfunduszy w ramach Funduszu Medycznego: infrastruktury bezpieczeństwa i chorób rzadkich dzieci. Podkreślono, że jest to działanie interwencyjne w sytuacji "faktycznej utraty płynności" przez NFZ.

- W imieniu pana prezydenta zgłosiłem do marszałka Sejmu inicjatywę prezydencką dotyczącą przekazania z Funduszu Medycznego przy prezydencie ponad 3,5 mld zł na leczenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia, bo te świadczenia nie mogą być opłacone, bo nie ma na to pieniędzy - poinformował Zbigniew Bogucki na antenie RMF FM.

"Inicjatywa pana prezydenta ma na celu dostosowanie narzędzi Funduszu Medycznego do aktualnych wyzwań, aby skutecznie wspierać bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz stabilność całego systemu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Subfundusz bezpieczeństwa finansowałby inwestycje związane z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, w tym działań wojennych.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 15 grudnia 2025 r.

