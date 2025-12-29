W skrócie RCB oraz IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi, które mają wystąpić w nocy z 29 na 30 grudnia.

Mieszkańcy wielu województw, zwłaszcza północnych i centralnych, muszą liczyć się z trudnymi warunkami pogodowymi oraz możliwością przerw w dostawie prądu.

Ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem i śnieżycami wydano dla 13 województw, a szansa wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi do 80 proc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Uwaga! Dziś i jutro (29/30.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - zaalarmowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Rozesłane alerty ostrzegają przez zawiejami, zamieciami śnieżnymi oraz silnym wiatrem. Spodziewane są trudne warunki drogowe, możliwe są także przerwy w dostawie prądu.

Alerty zostały wysłane do mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.

RCB i IMGW ostrzega. Przed Polską ciężka noc

Ostrzeżenia wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla regionów wymienionych w komunikacie RCB instytut przewiduje intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, silny wiatr a także oblodzenie dróg.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70-80 proc.

Co więcej, ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem zostały ogłoszone dla 13 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

Częściowo objęte tymi ostrzeżeniami jest także województwo zachodniopomorskie. Zagrożenie może wystąpić w powiatach: choszczeńskim, drawskim, wałeckim, szczecineckim, koszalińskim, sławieńskim, kołobrzeskim oraz gryfickim. Instytut prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje na 80 proc.

Z dziećmi w wysokich górach. Nie mieli czekanów i asekuracji. Mieli... jabłuszka Polsat News