W piątek Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze. Województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim spodziewać się można przelotnych opadów deszczu.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim przed południem mogą pojawić się lokalne burze. Temperatura będzie wynosić od 21 st. C w Gdańsku, przez 22 st. C w Poznaniu do 23 st. C w Warszawie.

Jaka pogoda w sobotę i niedzielę? Prognoza na długi weekend

Na sobotę meteorolodzy IMGW nie prognozują opadów. Na termometrach zobaczymy 27 st. C w Szczecinie, 29 st. C w Zielonej Górze, 26 st. C w Warszawie i Rzeszowie.

Deszcz pojawi się w niedzielę. Spodziewa się go mogą mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego.

W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim możliwe są burze i burze z gradem. Temperatury w wielu miastach sięgną powyżej 30 st. C.

Upalny i burzowy długi weekend

W poniedziałek i wtorek w Polsce będzie upalnie i burzowo. W województwie zachodniopomorskim i pomorskim temperatury sięgną do 29 st. C, wyższe wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego - do 32 st. C. Najcieplej - do 33 st. C - będzie w województwie mazowieckim, łódzkim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Miejscami prognozowane są także burze i burze z gradem.

Jak prognozuje IMGW, w nocy z poniedziałku na wtorek w wielu regionach kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C, zjawisko to nazywane jest tropikalną nocą.

Na wtorek również prognozowane są upały - temperatura będzie wynosić od 28 st. C nad morzem, przez 33 st. C w centrum kraju, po 32 st. C na południu kraju. Miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, burze, a także burze z gradem.

Według IMGW w nocy z wtorku na środę temperatura sięgnie nawet 22 st. C.



