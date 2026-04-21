Taka sytuacja nie zdarza się często. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całej Polski. Dotyczą one przymrozków, które mogą nawiedzić nasz kraj po zmroku. Miejscami mróz może być dotkliwy.

Jest chłodno, w nocy mroźnie. Miejscami cztery stopnie na minusie

Od początku tygodnia w Polsce odczuwalne jest wyraźne ochłodzenie. O ile w weekend miejscami było nieco ponad 20 stopni Celsjusza, w poniedziałek w najcieplejszym Szczecinie zanotowano 15,7 st. C - wynika z danych IMGW.

Znacznie niższe wartości pojawiają się po zmroku. Wówczas utrzymują się przymrozki i miniona noc nie była wyjątkiem. Przed wschodem słońca we wtorek mroźnie było głównie na wschodzie i miejscami na północy. W Lęborku w nocy z poniedziałku na wtorek były -4 stopnie Celsjusza.

Noc z wtorku na środę może się okazać mroźna w całym kraju - ostrzega IMGW

Według prognoz we wtorek w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż około 13 stopni. W południe najwyższe wartości zanotowano w Warszawie i było to 12,7 st. C.

Wiele wskazuje na to, że kolejna noc będzie zimniejsza, ponieważ tym razem przymrozki możliwe będą w całej Polsce.

Nawet sześć stopni mrozu po zmroku. Zimno będzie w całym kraju

We wtorek po południu synoptycy wystosowali ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu przymrozków dla wszystkich województw i powiatów w Polsce.

Jak ostrzegają eksperci IMGW w większości kraju "prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 do -1, lokalnie -4, przy gruncie od -6 do -2 st. C" - czytamy w komunikacie.

Żółte ostrzeżenia obowiązują w całym kraju, bez wyjątku. Wejdą w życie o godz. 23:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 7:00 w środę.

