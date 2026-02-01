W skrócie Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański poinformował o spodziewanych bardzo niskich temperaturach sięgających nawet -29 st. C na Suwalszczyźnie.

Bilans ofiar wychłodzenia i zatrucia tlenkiem węgla wzrósł, a kilkadziesiąt szkół w kilku województwach planuje odwołać zajęcia.

MSWiA apeluje do kierowców o tankowanie zimowego paliwa i zabieranie ciepłej odzieży w związku z prognozowaną gołoledzią w całym kraju.

Według danych przekazanych rządowi przez IMGW wyjątkowo silne mrozy wystąpią w nocy na Suwalszczyźnie, w północnej i wschodniej części województwa mazowieckiego, na Pomorzu i Lubelszczyźnie.

Wiceminister Szczepański przekazał, że w ciągu weekendu bilans ofiar zatrucia tlenkiem węgla wzrósł do 54 osób. - Mamy również informację o 38 ofiarach śmiertelnych z wychłodzenia - powiedział Szczepański. Służby weryfikują informację o kolejnych dwóch ofiarach w województwie kujawsko-pomorskim.

MSWiA: Przed nami najzimniejsza noc. Temperatury spadną do -29 st. C

Wiceminister przekazał, że 8,6 tys. policjantów wraz ze strażnikami miejskimi dokonuje przeszukań miejsc, w których mogły szukać schronienia osoby w kryzysie bezdomności.

- Od jutra jeden namiot w Warszawie i jeden w Radomiu będą całodobowo czynne - zapowiedział Szczepański. Namioty stanęły także w Olsztynie, Elblągu i Ełku.

- Wszystkie dworce, tam, gdzie jest potrzeba, mamy zapewnienie, że są czynne - zapewnił wiceminister.

Kilkadziesiąt szkół zapowiedziało odwołanie zajęć. Decyzje zapadną rano

Przedstawiciel rządu potwierdził, że w województwach mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim w poniedziałek odwołane zostaną zajęcia szkolne. Jak dotąd nie opracowano listy wszystkich placówek, MSWiA szacuje, że tylko na Mazowszu będzie ich ok. 60.

- Mazowsze na pewno potwierdza, że będzie to kilkadziesiąt szkół, a także warmińsko-mazurskie. Były tam wakacje, szkoły tam są niedogrzane. Również województwo pomorskie wskazało nam między innymi Kwidzyn jako jedną z miejscowości - przekazał polityk.

Wcześniej kuratoria zdecydowały, by wstrzymać zajęcia w gminie Korsz, szkołach podstawowych w Garbnie, Łankiejmach i Sątocznie. Zajęcia nie odbędą się także w Ornecie w województwie warmińsko-mazurskim, gminie wiejskiej Bartoszyce, tj. w Galinach, Bezledach, Kinkajmach, Żydowie i Wojciechach oraz miejscowości Nurzec-Stacja w województwie podlaskim.

Rząd apeluje do kierowców. Kierowcy powinni zatankować odpowiednią benzynę

Wiceszef MSWiA wystąpił także z apelem do kierowców, zwłaszcza zawodowych kierowców ciężarówek, którzy udają się w dłuższą podróż. Rząd nakłania, by zabierali ze sobą ciepłą odzież, ciepłe napoje i tankowali samochody zimowym paliwem

- Zatrzymanie samochodu z powodu niskich temperatur może spowodować, że te osoby ulegną wyziębieniu, dlatego też apelujemy, żeby udając się w podróż, państwo się zabezpieczyli - zaznaczył Szczepański.

Sytuacja na drogach ulegnie pogorszeniu. W całym kraju wystąpi gołoledź

Według danych MSWiA na razie mimo niskich temperatur nie wystąpiły utrudnienia na kolei.

- Punktualność pociągów to jest 88,8 proc., jak na tę temperaturę, według PKP, te warunki jazdy w sensie punktualności, są względnie dobre. Natomiast jeśli chodzi o generalną dyrekcję, ale też informacje komend wojewódzkich, wszystkie drogi w Polsce są przejezdne - powiedział Szczepański.

Sytuacja na polskich drogach, zwłaszcza na południu, może pogorszyć się w nocy z wtorku na środę, kiedy spadnie marznący deszcz powodujący oblodzenie jezdni. Gołoledź wystąpić ma w całym kraju także w czwartek, wyjątkiem ma być wyłącznie województwo lubuskie - przekazał wiceminister.

