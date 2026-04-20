Przed nami ciężki wieczór i nieprzyjemna noc. Zrobi się bardziej zimowo
Zima nie zapomniała o Polsce. Niedługo znowu zrobi się mroźnie, a w górach spadnie więcej białego puchu. W większości kraju musimy uważać na przymrozki, przed którymi ostrzegają eksperci z IMGW. Ostrzeżenia z tego powodu wydano dla kilkunastu województw. Miejscami przy gruncie będą -4 stopnie.
Mamy obecnie do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem. Po ciepłym weekendzie, gdzie miejscami notowaliśmy temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza, w poniedziałek notujemy wyraźne ochłodzenie, z maksymalnymi temperaturami na poziomie kilkunastu stopni. O godz. 14:00 w najcieplejszym Szczecinie było 14,8 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Nadciągają przymrozki. Ostrzeżenia w 14 województwach
Nadciągają przymrozki. Ostrzeżenia w 14 województwach
Zdecydowanie chłodniej zrobi się pod koniec dnia. O godz. 2:00 wejdą w życie ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z nocnymi przymrozkami. Wydano je dla następujących województw:
- południowej części pomorskiego;
- powiatu szczecineckiego w zachodniopomorskim;
- warmińsko-mazurskiego;
- podlaskiego;
- mazowieckiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- łódzkiego;
- północnych i wschodnich powiatów wielkopolskiego;
- południowych krańców dolnośląskiego;
- północnych powiatów opolskiego;
- północnych krańców śląskiego;
- lubelskiego;
- większości świętokrzyskiego (bez powiatów na południu);
- północnych rejonów podkarpackiego.
Na tych terenach w nocy będzie około -1, a przy gruncie do -2 stopni Celsjusza - czytamy w komunikacie IMGW. Lokalnie na północy i w centrum będzie jeszcze chłodniej: do około -2, a przy gruncie do -4 stopni.
Żółte ostrzeżenia dotyczące przymrozków utrzymają się do godz. 7:30 we wtorek.
Nocny mróz nie będzie jedynym niekorzystnym zjawiskiem, z jakim będziemy się zmagać w najbliższych godzinach. W wyższych partiach gór wrócą opady śniegu.
Kolejne centymetry białego puchu. Sypie na południu
Na większe opady śniegu powinni się przygotować mieszkańcy wyżej położonych regionów Dolnego Śląska.
Na terenach leżących powyżej 700 metrów nad poziomem morza możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Żółte ostrzeżenia z tego powodu obejmują trzy dolnośląskie powiaty:
- lwówecki;
- Jelenia Góra;
- karkonoski.
Ostrzeżenie z tego powodu zniknie o godz. 19:00. Cały czas aktualne są również ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnym wiatrem, który może się pojawić nad morzem. W nadbałtyckich regionach województwa zachodniopomorskiego do wieczora mogą występować podmuchy do około 70 km/h.
