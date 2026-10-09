"Przed chwilą odebrałem meldunek". Tusk o sytuacji w szkołach

Komunikat Donalda Tuska pojawił się na platformie X. "Dziękuję wszystkim za pełne zaangażowanie" - przekazał premier.

Od rana w piątek od służb spływają kolejne informacje o zatrzymaniach nastolatków.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się niebezpieczne treści. Niektóre z nich przedstawiały zapowiedzi naśladownictwa ataków, do których doszło w szkołach w Ostrołęce i Leszczydołach-Nowinach, inne zawierały groźby. Służby interweniowały też w kilku szkołach, gdzie zatrzymano nastolatków z groźnymi przedmiotami.

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- Skontrolowano 15 tys. placówek, policjanci wchodzili do szkół. W akcję zaangażowanych jest 24 tys. mundurowych - przekazał po godz. 14 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Akcja służb będzie kontynuowana. Minister poinformował, że zatrzymano w sumie 19 osób.

Niebezpieczna seria w Polsce. Policja zatrzymuje nastolatków

W związku z czarną serią w szkołach część placówek na terenie Mazowsza odwołała w piątek lekcje. Po godz. 13 mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska przekazała, że zamkniętych jest 49 szkół.

W pozostałych zastosowano wzmożone środki bezpieczeństwa, w tym kontrole policji i straży miejskiej.

Piątkowe działania służb to pokłosie zdarzeń z poprzednich dni. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) doszło do ataku 15-latka.

Nastolatek ranił trzy osoby. W wyniku zdarzenia życie straciła 37-letnia pracownica placówki. O losie sprawcy zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce.

Ataki w szkołach. Premier zwołał pilną naradę

W czwartek po tragedii w Leszczydole-Nowinach Donald Tusk zwołał pilne spotkanie ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji.

- Muszę zacząć od wyrazów współczucia dla rodziny pracownicy szkoły (...). Zostawiła dwójkę dzieci - przekazał.

Mówiąc dalej o atakach w szkołach, stwierdził: - Ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań, te dramatyczne sytuacje mogą się powtórzyć. Premier przyznał, że rząd obawia się "naśladownictwa".



