Nie wybory na Węgrzech, nie sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, ani nie intensywność objazdu po kraju kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka są najbardziej gorącym tematem w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. To przyszłość Mateusza Morawieckiego. Niezmiennie.

Po lutowym przesileniu, które opisywała Kamila Baranowska, nastąpiły dwa wyraźne zwroty akcji. Pierwszym była zapowiedź Morawieckiego o powołaniu stowarzyszenia. Były premier zdradził swoje plany na łamach Wirtualnej Polski, a w partii raz jeszcze podniosło się larum. Drugi moment to debata w Jasionce z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, która została przyjęta w partii - mówiąc delikatnie - bez entuzjazmu.

Trzeci moment - który dopiero przed nami - to zapowiedź sobotniego spotkania w Toruniu. Morawiecki w ramach nowego projektu pod hasłem "Polska Jednej Prędkości", współorganizuje ją m.in. z Krzysztofem Szczuckim, czyli niedawno zawieszonym politykiem PiS.

"Świetnie uzupełniałby się z Czarnkiem"

Tak jawnej bezceremonialności nie sposób nie zauważyć. Morawiecki omija schematy, hierarchię i tradycję. Nie buntuje się wprost, ale działa po swojemu. A to tylko najważniejsze, najbardziej widowiskowe przykłady. Przeciwnikom Morawieckiego brakuje palców na dłoniach, by wymienić wszystkie.

- Mateusz gra na swoje, a tak naprawdę nikt nie chce przesilenia. Jest dla nas bardzo ważny, świetnie uzupełniałby się z Czarnkiem, gdyby chciał. Tylko on tego nie chce, wolałby być numerem jeden - przekonuje nasz rozmówca z PiS.

- Najpierw używał hasła "Normalna Polska", teraz "Polska Jednej Prędkości". Jeśli nie jest to próba budowania własnego szyldu, to nie wiem, co miałoby nią być bardziej - dodaje polityk.

Prezes Jarosław Kaczyński ma z Morawieckim spory ból głowy. To przecież jego polityczny wychowanek, którego nie raz namaszczał na swojego następcę (nie tylko jego - red.). Jego ambicje są jednak tak duże, że stają się dla Kaczyńskiego wyzwaniem.

Dlatego też prezes PiS próbuje rozmawiać z byłym premierem. Takie spotkanie odbyło się np. przed świętami wielkanocnymi, a jak relacjonował później rzecznik partii Rafał Bochenek, dotyczyło sytuacji w ugrupowaniu i "drogi do zwycięstwa w kolejnych wyborach".

Pojedynek na argumenty za zamkniętymi drzwiami

Kolejna tura rozmów odbyła się we wtorek. Tym razem na prezydium komitetu politycznego PiS. To grono, w którym zasiadają najważniejsi politycy partii. I choć pierwotnie tematów miało zostać poruszonych sporo, finalnie rozmawiano o jednym - pomyśle utworzenia stowarzyszenia przez Morawieckiego.

Według naszych informacji były premier był odwodzony od tego pomysłu. Argumentowano, że powołanie stowarzyszenia może źle się skończyć dla partii, bo jest to próba rozbicia ugrupowania od środka. Podkreślano, że PiS w tym momencie potrzebuje jedności, a indywidualna gra Morawieckiego może bardziej zaszkodzić, niż pomóc.

Jak słyszymy, były premier miał pozostać niewzruszony na te uwagi. Przekonywał, że w ramach partii funkcjonują różne stowarzyszenia, a jego będzie podobne. Sęk w tym, że ci, którzy znają byłego premiera z dużych ambicji, niespecjalnie wierzą w zapewnienia, że jego stowarzyszenie będzie wyłącznie inicjatywą ekspercką, a nie polityczną.

Według naszej wiedzy prezydium komitetu politycznego PiS zakończyło się bez konkluzji, choć Morawiecki usłyszał, że partia wyraźnie odradza mu zakładanie nowego stowarzyszenia. Dyskusja ma zostać dokończona w późniejszym terminie, jeszcze w tym tygodniu.

Morawiecki wychodzi, adwersarze zostają

Tymczasem były premier usłyszał podobne argumenty jeszcze przed oficjalnym prezydium - wówczas spotkał się z prezesem Kaczyńskim, który chciał go odwieść od pomysłu zakładania stowarzyszenia. Było to pierwsze nieformalne spotkanie poza prezydium.

Drugie odbyło się tuż po PKP PiS - już w zupełnie innym formacie. Morawiecki wyszedł, bo miał wcześniej zaplanowane aktywności. Jego adwersarze jednak zostali i we własnym gronie debatowali nad problemem potencjalnego stowarzyszenia. W tym gronie nikt nie ma wątpliwości - nowa aktywność byłego premiera to kłopoty dla całego PiS. Co więc można z tym zrobić?

Pierwszym pomysłem byłoby formalne zakazanie jakichkolwiek form stowarzyszania się poza partią. Wobec tego nie powstałoby ani stowarzyszenie Morawieckiego, ani nie mogłyby funkcjonować wszystkie inne, jak choćby OdNowa Marcina Ociepy czy Tak dla rozwoju Marcina Horały. Był to pomysł sondowany od dawna, ale który nie został dotąd wprowadzony w życie.

Oponenci Morawieckiego znaleźli nowe rozwiązanie. Były premier wciąż jest tak ceniony w partii, że nie wyobrażają sobie, by zabrakło go na listach w kolejnych wyborach. Jeśli pozostanie nieugięty i będzie chciał mimo wszystko założyć to stowarzyszenie - niech to zrobi. Sam uniknie konsekwencji, wciąż będzie w PiS, a w kolejnej kampanii może stać się lokomotywą wyborczą. Ta propozycja ma jednak haczyk - wszyscy politycy, którzy dołączą do stowarzyszenia Morawieckiego, nie znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości. A to oznaczałoby też ich koniec w partii.

Jak słyszymy, najnowszy pomysł miałby zniechęcić samego Morawieckiego do założenia stowarzyszenia, a z drugiej strony odstraszyć wszystkich potencjalnych stronników byłego premiera. Chyba że polityk poczynił już tak daleko idące kroki, że nie ma od tego odwrotu.

PiS różnych prędkości

Tymczasem temat dotyczący stowarzyszenia Morawieckiego ma zostać dokończony w czwartek o godz. 16:30. Wówczas odbędzie się kolejne posiedzenie prezydium komitetu politycznego PiS.

Wspomniane wcześniej spotkanie w Toruniu - które organizują Morawiecki oraz Szczucki, odbędzie się w sobotę o godz. 11:30. Politycy porozmawiają z mieszkańcami o założeniach programu "Polska Jednej Prędkości". Na wydarzeniu pojawią się też inni stronnicy byłego szefa rządu.

Łukasz Szpyrka

