"Przecież to będzie rechot". Prezydent grzmi ws. nominacji na ambasadora

- Powiem panu lepszą rzecz. Pan minister Radosław Sikorski chce odwołać z ambasady w Lizbonie panią ambasador Pilecką, która jest krewniaczką rotmistrza Witolda Pileckiego , ale bardzo chce wysłać pana Schnepfa, którego tata razem z sowietami uczestniczył czynnie w obławie augustowskiej przeciwko Polakom. To jest właśnie strefa dekomunizacji Radosława Sikorskiego - powiedział prezydent.

Andrzej Duda ostro o Bogdanie Klichu. "Nie chcę kompromitować Polski"

Prezydent skrytykował doniesienia o wysłaniu Bogdana Klicha , byłego ministra obrony narodowej w rządzie PO-PSL , na stanowisko ambasadora w Stanach Zjednoczonych . Duda tłumaczył, że w Ameryce "bezpieczeństwo i zdrowie prezydenta USA jest posunięte do kategorii niewyobrażalnej dla Polaków".

- Teraz pan Radosław Sikorski z Donaldem Tuskiem chcą wysłać na polskiego ambasadora do Stanów Zjednoczonych człowieka, który był ministrem obrony narodowej, kiedy w polskim samolocie rządowym, a tak naprawdę wojskowym, bo przypomnę, że był on pilotowany przez wojskowych pilotów, podlegał ministerstwu obrony narodowej, zginął prezydent w katastrofie lotniczej, plus polska elita - podkreślił Duda.