Prymas Polski abp Wojciech Polak oddał swój głos w komisji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego. Przed wejściem do lokalu wyborczego mówił, że głosowanie to obowiązek.

- To odpowiedzialność, którą wyrażamy za naszą ojczyznę, kiedy podejmujemy głosowanie w wyborach parlamentarnych, a teraz w wyborach samorządowych. To bezpośrednia odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę, za to gdzie żyjemy, gdzie codziennie mamy swoje życie - podkreślił abp Polak.

Prymas Polski: Głosowanie jest zawsze obowiązkiem moralnym

Zaznaczył również, że "jeżeli chodzi o samą zachętę do tego, żeby podjąć wysiłek pójścia i głosowania", to on sam bardzo często do tego zachęca.