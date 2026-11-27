W skrócie Stołeczna policja zatrzymała pięć osób w związku z pomalowaniem warszawskich pomników, w tym Pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu.

Śledczy ustalili, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na zlecenie obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej w zamian za wynagrodzenie.

Sąd nie zgodził się na areszt dla dwóch podejrzanych, dlatego w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa zostali oni deportowani z terytorium Polski.

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Stołeczna policja zatrzymała pięć osób, w tym jedną nieletnią, w sprawie pomalowania trzech warszawskich pomników. Namalowano na nich czerwone napisy "Slava UPA". Zdarzenie miało miejsce na początku listopada.

Zniszczony w ten sposób został Pomnik Armii Wojska Polskiego, Pomnik Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego.

Warszawa. Policja zatrzymała mężczyzn związanych z oszpeceniem pomników

Prowadząc dochodzenie w sprawie oszustw metodą "na podszywacza", policjanci z Ursynowa i Mokotowa zgromadzili materiał pozwalający powiązać dwóch zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn z pomalowaniem pomników.

Asp. szt. Marta Haberska z komendy obejmującej ten rejon przekazała, że z ustaleń policjantów wynika, że w nocy z 13 na 14 listopada mężczyźni wspólnie nanieśli napisy na trzech warszawskich pomnikach. Mieli za to dostać łącznie tysiąc złotych.

Według ustaleń policjantów zlecenie i wskazówki miały być przekazywane za pośrednictwem komunikatora internetowego. Poszukiwano też kolejnych osób, które mogłyby nanosić podobne napisy na pomnikach związanych z Wołyniem we Wrocławiu. Oferowane wynagrodzenie miało wynosić tysiąc dolarów.

Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. 32-letni obywatel Polski usłyszał zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenia pomnika oraz oszustwa. Trafił do aresztu na trzy miesiące.

Z kolei 16-letni obywatel Ukrainy, który według ustaleń policjantów również miał brać udział w pomalowaniu pomników, a także w oszustwach metodą "na podszywacza", decyzją sądu rodzinnego został umieszczony na trzy miesiące w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym.

Dewastacja pomników. W akcję zaangażowano policjantów z Nowego Sącza i Wrocławia

Policjanci ustalili, że to nie wszystkie osoby zamieszane w sprawę malowania pomników. Tropy prowadziły również w inne regiony Polski i w związku z tym w sprawę zaangażowali się m.in. policjanci z Nowego Sącza i Wrocławia.

Asp. szt. Haberska przekazała, że policjanci z Ursynowa wspólnie z funkcjonariuszami z Krakowa ustalili, że jeden z numerów użytkowanych przez osobę zlecającą pomalowanie pomników należy do 24-letniego obywatela Ukrainy.

Pod wytypowanym adresem w Nowym Sączu policjanci zastali 24-latka i jego 19-letniego brata. W mieszkaniu znaleźli telefony komórkowe, laptopy, tablety, karty sim, gotówkę w różnych walutach oraz kilka kart bankomatowych. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Warszawy.

Tego samego wieczoru policjanci udali się do Wrocławia gdzie jak ustalili, zamieszkiwał 31-letni obywatel Ukrainy również mający związek ze sprawą. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli sprzęt elektroniczny, karty bankomatowe, a także narkotyki.

"Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy i podejmować działania na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej" - zaznaczyła asp. szt. Haberska.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Niektórzy zostali deportowani z terenu Polski

W prokuraturze 31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany we Wrocławiu usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarzut znieważenia pomnika.

24-latek zatrzymany w Nowym Sączu usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarzut znieważenia pomnika.

Prokuratura zawnioskowała o trzymiesięczny areszt dla obu mężczyzn, jednak sąd nie przychylił się do wniosku i nie zastosował wobec 31-latka i 24-latka żadnych środków zapobiegawczych.

"W związku z decyzją sądu oraz mając uzasadnione podstawy, iż pobyt mężczyzn może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, sporządzono wobec nich wnioski o deportację z terytorium RP, a następnie przekazano do Placówki Straży Granicznej w Warszawie w celu ich deportacji. Mężczyźni opuścili już teren Polski" - podkreśliła asp. szt. Haberska.

19-latek zatrzymany w Nowym Sączu usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Został objęty policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju oraz zakazem kontaktowania się z innymi osobami mającymi związek ze sprawą.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



