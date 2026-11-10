W skrócie Na pomnikach w Gdyni, Warszawie i Poznaniu pojawiły się prowokacyjne napisy "Slawa UPA", które zdaniem ekspertów z BELPOL mogą być inspirowane przez wywiady Rosji lub Białorusi.

Portal MOST ustalił, że anonimowy zleceniodawca oferował 500 dolarów w gotówce lub kryptowalutach za wykonanie dewastacji, werbując przypadkowe osoby przez komunikator Telegram.

Radny Gdyni Jakub Udych zaapelował do mieszkańców o spokój i udział w obchodach 11 listopada, ostrzegając, że celem prowokacji jest skłócenie polskiego społeczeństwa.

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MOST poinformował, że do redakcji wpłynęło zgłoszenie od czytelnika, który trafił na Telegramie na podejrzane ogłoszenie.

"Jest okazja, żeby dobrze zarobić w Poznaniu. Grafficiarz. Płacę 500 dolarów za akcję" - napisano na czacie dla emigrantów w Białymstoku w sobotę.

Zdewastowane pomniki w Polsce. Może stać za tym Rosja

Dziennikarz portalu MOST odpowiedział na wspomniane ogłoszenie. Dzięki temu poznał szczegóły zlecenia. Zadanie miało polegać na namalowaniu farbą w spreju napisu "Slawa UPA" na pomniku. W zamian zleceniodawca oferował 500 dol. w gotówce lub kryptowalutach.

Napis "Slawa UPA" pojawił się w ostatnich dniach na pomnikach w Gdyni, Warszawie i Poznaniu. Zdaniem Uładzimira Żyhara, przedstawiciela białoruskiej organizacji BELPOL, sprzeciwiającej się reżimowi Łukaszenki, za ogłoszeniami mogą stać Rosja lub Białoruś.

W rozmowie z portalem MOST stwierdził, że zlecanie prostych i dobrze płatnych zadań przypadkowym osobom przez Telegram to mechanizm stosowany przez wywiady wspomnianych państw.

Radny z Gdyni apeluje: Nie dajmy się

Jakub Udych, gdyński radny, nagłośnił na Facebooku sprawę dewastacji dwóch pomników. Podkreślił przy tym, że do aktów wandalizmu doszło tuż przed obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zwrócił też uwagę, że choć nie wie, kto za tym stoi, może to doprowadzić do zaostrzenia napięć w społeczeństwie.

"Kiedy kraj jest jeszcze w szoku po tragedii w Krakowie, a emocje są na granicy. Taki napis w takim miejscu i w takim dniu ma jeden skutek: podgrzać nastroje i skłócić ludzi, którzy żyją obok siebie" - napisał Udych.

Radny zaznaczył, że niszczenie pomników to przestępstwo i poprosił, by każdy, kto ma jakieś informacje w sprawie przekazał je policji. "Nie dajmy się. Jutro przejdźmy przez miasto razem, spokojnie, z flagami i z dziećmi. To najmocniejsza odpowiedź" - zaapelował, zachęcając do udziału w obchodach 11 listopada.



