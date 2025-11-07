W skrócie Sędzi Teresie Z.-T. postawiono zarzut prowadzenia samochodu po alkoholu po kolizji drogowej w Zamościu.

Izba Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi, zawiesiła ją w czynnościach służbowych i obniżyła wynagrodzenie.

Sędzia nie przyznała się do winy i nie złożyła wyjaśnień, a prokurator nałożył na nią zakaz prowadzenia pojazdów.

Zarzuty to pokłosie kolizji drogowej, do której doszło w środę ok. godziny 10:30 w Zamościu. Policjanci wezwani na miejsce dokonali rutynowego badania stanu trzeźwości kierowców. W organizmie sędzi Teresy Z.-T. wykryto około 1,5 promila alkoholu. Zatrzymano ją "na gorącym uczynku".

Sędzia "zatrzymana na gorącym uczynku". Miała 1,5 promila alkoholu w organizmie

Incydent został zgłoszony do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. "W dniu 6 listopada 2025 roku prokurator z WSW PK skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędzi Teresy Z.-T. do odpowiedzialności karnej" - poinformował w komunikacie wydanym w piątek rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

W odpowiedzi Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uchyliła immunitet sędzi i zawiesiła ją w czynnościach służbowych na sześć miesięcy. Obniżono jej wynagrodzenie o 35 proc. na czas zawieszenia.

Prokurator tego samego dnia przedstawił sędzi "zarzut prowadzenia w dniu 5 listopada 2025 roku w Zamościu samochodu znajdując się w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3" - przekazano w komunikacie prokuratury.

Zamość. Sędzia z zarzutami. Nie przyznaje się do winy

Sędzia Teresa Z.-T. nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na czas trwania postępowania. W środę, po zakończeniu czynności, sędzia została zwolniona do domu.

"Co do zasady sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to jednak zatrzymania w razie ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania" - wyjaśniono w komunikacie PK.

Powyższe przesłanki zostały spełnione, a "o zatrzymaniu niezwłocznie powiadomiony został Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który miał prawo nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego". Z prawa tego nie skorzystał.

