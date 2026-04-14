W skrócie Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi postępowanie dotyczące działań Bogdana Święczkowskiego wobec prok. Waldemara Pionki w latach 2016-2022.

Postępowanie wobec prok. Pionki zostało wszczęte przez Prokuraturę Krajową, a sądy kolejno uniewinniły go od zarzutów o umyślne wprowadzenie błędnych informacji w oświadczeniu majątkowym.

Prokuratura nie podaje szczegółowych informacji o toczącym się śledztwie, powołując się na dobro sprawy.

Śledczy nie składają broni i chcą postawić prezesowi Trybunału Konstytucyjnego zarzuty. Nie chodzi już tylko o przekroczenie uprawnień w sprawie wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące represji, jakie Bogdan Święczkowski miał stosować wobec prok. Waldemara Pionki - informuje "Gazeta Wyborcza", powołując się na rozmowę z rzecznikiem instytucji.

Do sytuacji miało dojść w latach 2016-2022, kiedy Święczkowski był prokuratorem krajowym.

Prokuratura bada sprawę prok. Waldemara Pionki. Prezes TK może mieć kłopoty

Prokurator Pionka znajduje się obecnie w stanie spoczynku, jednak w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy miał narazić się Zbigniewowi Ziobrze.

Waldemar Pionka stał na czele Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednostka ta umorzyła postępowanie w sprawie śmierci ojca Ziobry.

"Kierowana przez Święczkowskiego, wiernego druha Ziobry, Prokuratura Krajowa próbowała zrobić z Pionki przestępcę za nieumyślny błąd w oświadczeniach majątkowych" - pisze "GW".

Prokuratura Święczkowskiego "rozkręciła śledztwo". Chodzi o Waldemara Pionka

Postępowanie w zamojskiej prokuraturze wszczęto po szczegółowym audycie przeprowadzonym po zmianie władzy w Polsce.

Zdaniem śledczych sprawa przeciwko prok. Pionce nie powinna się toczyć z powodu braku umyślności. Mężczyzna, składając oświadczenie majątkowe, miał być przekonany, że podaje prawdziwe dane.

Gdy odkrył, że żona nie przekazała mu informacji o faktycznych środkach znajdujących się na rachunku bankowym, sam poprosił o korektę złożonego oświadczenia.

"Zamiast umożliwienia mu korekty rozkręcono śledztwo, w którym doświadczonego oskarżyciela ścigano latami, wbrew faktom i wbrew prawu, doprowadzając m.in. do zawieszenia go na okres prawie trzech lat" - czytamy w tekście.

Poważne zarzuty pod adresem Święczkowskiego. Prokuratura bada sprawę

Decyzje podejmowane wobec prok. Pionki miały być niezasadne. Referentem w tym postępowaniu był prok. Sylwester Noch. Jednak istotną rolę miały odgrywać dwie inne osoby: naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych PK Adam Gierk oraz sam prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Święczkowski w 2018 roku miał osobiście zainicjować wszczęcie sprawy przeciwko Waldemarowi Pionce. Następnie wielokrotnie przedłużał prowadzenie sprawy.

Z kolei prok. Adam Gierk miał wpływać na decyzje referenta dotyczące potencjalnej kary dla prok. Pionka. Co więcej, osobiście nanosił poprawki na przygotowywane projekty pism.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu, z uwagi na dobro sprawy, nie podaje więcej informacji o toczącym się postępowaniu.

Prok. Waldemar Pionka uniewinniony. Sąd odrzucił argumentację prokuratury

Sprawę o uchylenie immunitetu prok. Pionce w 2019 roku rozstrzygnął na jego korzyść sąd dyscyplinarny. Innego zdania była Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, do której zażalenie złożyła PK.

W sierpniu 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia uniewinnił prokuratura. Wskazano, że nie można mu zarzucić umyślności wprowadzenia błędnych informacji w oświadczeniu majątkowym. W czerwcu 2022 roku sąd apelacyjny utrzymał w mocy wcześniejsze orzeczenie.

Niedługo później Waldemar Pionka wrócił do pracy, ale jesienią 2023 roku przeszedł na emeryturę.

Aby pociągnąć prezesa TK do odpowiedzialności, konieczne jest uchylenie jego immunitetu. W Trybunale większość posiadają nominaci powołani za rządów PiS. Sytuacja może ulec zmianie w 2027 roku, kiedy skończą się dziewięcioletnie kadencje kolejnych sędziów.

Zwycięstwo i co dalej? Trudne miesiące przed Peterem Magyarem Jakub Krzywiecki INTERIA.PL