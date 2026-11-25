W skrócie Władze Warszawy odmówiły przedłużenia zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym, wyznaczając termin zakończenia protestów na 30 listopada.

Decyzja ratusza motywowana jest troską o bezpieczeństwo, porządek publiczny, zapewnienie drożności al. Szucha oraz licznymi skargami mieszkańców stolicy.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wezwała Rafała Trzaskowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji do rozmów w sprawie udrożnienia wjazdu do siedziby TK.

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"Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób" - tak warszawski ratusz uzasadnił odmowę przedłużenia zgody na protesty przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z decyzją ratusza zgromadzenie musi się zakończyć do poniedziałku. Władze miasta motywują decyzję kwestiami bezpieczeństwa, spowodowaniem utrudnień w ruchu dla służb porządkowych oraz skargami mieszkańców, a także troską o drożność jezdni na al. Szucha i komfort mieszkańców.

Organizatorzy zgromadzenia mają prawo odwołać się od decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 24 godzin.

Zgromadzenie przed TK. Władze Warszawy zdecydowały

W pisemnym uzasadnieniu decyzji władze Warszawy zwracają uwagę, że organizatorzy protestu wbrew wcześniejszym deklaracjom zablokowali al. Szucha. Poruszono także kwestię dotychczasowych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

W ocenie ratusza prawo w zakresie wolności zgromadzeń naruszały "kolejne wydarzenia towarzyszące trwającemu zgromadzeniu, jak zatrzymanie mężczyzny, który z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę, otwiera się w nowym oknie, czy otwarte namawianie do konfrontacji pod hasłami 'obrony Trybunału Konstytucyjnego' albo próba siłowego sforsowania bramy".

Władze stolicy zwróciły szczególną na incydent z 30 października, kiedy "w stronę funkcjonariuszy rzucano niebezpiecznymi przedmiotami, a trzy osoby wtargnęły na teren Trybunału".

"Rosnące emocje, które towarzyszą zebranym, a także nawoływania do eskalacji zachowań, które formułowane są publicznie, w połączeniu z zachęcaniem do wzrostu frekwencji (...) wskazują zdaniem organu, że dojdzie do dalszego, długotrwałego zablokowania Al. Szucha" - przekazał w piśmie Ireneusz Rajski, zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

"Sposób przeprowadzenia zgromadzenia narusza także zasady organizacji zgromadzeń wskazanych w ustawie bowiem de facto nie są to wspólne obrady i wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych, bo przeczy temu sam sposób ich organizacji polegający na blokowaniu ulicy i wejścia do ważnej instytucji" - podał ratusz.

Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła do siedziby TK Rafała Trzaskowskiego i szefa KSP

W poniedziałek Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o zaproszeniu do siedziby TK prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, otwiera się w nowym oknie oraz Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztofa Ogrońskiego. Tematem rozmów miało być udrożnienie wjazdu przed budynkiem.

"Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem władzy publicznej, którego prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie jest niezbędne w demokratycznym państwie prawnym" - przekazała w oświadczeniu Korwin-Piotrowska.

"Ograniczenie możliwości swobodnego korzystania z kontaktu z Trybunałem przez uczestników postępowań stanowi zatem naruszenie konstytucyjnego i europejskiego standardu prawa do sądu" - oceniła sędzia.

Demonstracje przed TK. Korwin-Piotrowska chciała udrożnienia wjazdu

Anna Korwin-Piotrowska stwierdziła w poniedziałkowym oświadczeniu, że konieczne jest wypracowanie takiego rozwiązania, które z jednej strony pozwoli respektować prawo do zgromadzeń, a z drugiej zapewni TK swobodę prac.

Podczas spotkania sformułowane miały zostać "zasady i formy przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu do siedziby Trybunału".

Wcześniej Polsat News dotarł do pisma, jakie Korwin-Piotrowska skierowała do Komendy Głównej Policji, otwiera się w nowym oknie. Na początku listopada sędzia domagała się "działań niezbędnych dla udrożnienia dostępu do furty wejściowej oraz bramy wjazdowej od strony Al. Szucha". Podinsp. Monika Matyjewicz z KGP powiedziała Interii, że policja nie podjęła żądanych przez sędzię działań.

Przed TK demonstracje trwają od 18 września. Protestujący sprzeciwiają się przejęciu Trybunału przez grupę sędziów wybranych przez Sejm. Na miejscu stoją m.in. namioty oraz scena, które blokują wjazd na teren TK.



