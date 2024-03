- Nie będziemy rozmawiać o emocjach, ale o faktach , dlatego zaprosiłam ekspertów - rozpoczęła Dorota Gawryluk, po czym zapytała przedstawiciela rolników, co pchnęło ich do protestów.

Jak oświadczył Nowacki, "nikt rolników do strajków nie popychał". Dodał, że protestują przeciwko polityce UE rolno-klimatycznej. - Przez trzy lata były to tylko hasła, założenia - skomentował.

Nowacki: Doskonale rozumiemy, jakie zagrożenia idą za zapisami Zielonego Ładu

- To nie jest tak, że rolnicy nie rozumieją Zielonego Ładu. Doskonale rozumiemy, jakie zagrożenia idą za zapisami Zielonego Ładu. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej niż w teorii, na kartkach - mówił Michał Nowacki z Ruchu Nowych Farmerów. - Propozycja z rezygnacji ugorowania to przypudrowanie pryszcza na czole, aby rolnicy zeszli z barykad. Zielony Ład to pakiet ustaw, które dotyczą też transportu, energetyki, budownictwa - dodał.