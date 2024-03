Protest rolników w Warszawie. Demonstranci gromadzą się przed KPRM

We wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński deklarował, że żaden traktor nie wjedzie do centrum Warszawy, ponieważ zabraniają tego przepisy, a policjanci będą je egzekwować. Mimo to przed godziną 8 kamery Polsat News zarejestrowały ciągnik na rogu alei Niepodległości i Armii Ludowej. Kierowca został zatrzymany przez radiowóz.