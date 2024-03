Przemarsz rolników dotarł do gmachu Sejmu, choć kolejne osoby wciąż znajdują się na trasie. Demonstranci wyruszyli sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy alejach Ujazdowskich. Pojawił się też znany z poprzedniego protestu traktor ze słomianym czołgiem na naczepie.

Jak relacjonuje reporter Interii Jakub Krzywiecki, frekwencja jest duża. Zapłonęły racę i opony, wybuchają petardy. Nad manifestującymi lata policyjny śmigłowiec, a służby zaapelowały, by nie używać pirotechniki. - Wobec osób nie stosujących się do wydawanych na podstawie prawa poleceń, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje - brzmi komunikat.

Protestujący pozostali jednak głusi na wezwania, ponieważ przed Sejmem również odpalane są racę i petardy. Kom. Małgorzata Wersocka z KSP powiedziała w rozmowie z PAP, że wszystkie zdarzenia są rejestrowane i będą później analizowane przez mundurowych.

Protest rolników w Warszawie. Media: Stolicę zablokuje 150 tys. demonstrantów

W związku z protestami wstrzymany został ruch na ciągu ulicy Belwederskiej i w alejach Ujazdowskich od skrzyżowania z Gagarina do ronda de Gaulle'a. Ograniczenia obowiązują także na ulicach: Frascati, Wiejskiej i Pięknej od alei Ujazdowskich do Wiejskiej oraz na Górnośląskiej i Myśliwieckiej na odcinku od Wiejskiej do ronda Sedlaczka.

Jak podaje Polsat News, w środę w Warszawie spodziewana jest obecność 150 tys. demonstrantów.

Demonstranci na placu na Rozdrożu / Jakub Krzywiecki / INTERIA.PL

Protest rolników w Warszawie. Demonstranci gromadzą się przed KPRM

Stołeczna policja podała, że od strony Wołomina nadciąga kolumna 60 ciągników. Demonstranci znajdują się na wysokości Marek. Zablokowana jest tam ulica Piłsudskiego w obu kierunkach.

Utrudnienia występują też w powiecie mińskim - zablokowane jest rondo przy DK92 i S17 w miejscowości Zakręt.

W powiecie otwockim, protestujący rolnicy stworzyli zator na pasach wjazdowych na S17 w kierunku do Warszawy. Nie można dojechać stamtąd do stolicy wjazdem z ronda, do którego prowadzi ulica Lubelska.

We wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński deklarował, że żaden traktor nie wjedzie do centrum stolicy, ponieważ zabraniają tego przepisy, a policjanci będą je egzekwować. Mimo to przed godziną 8 kamery Polsat News zarejestrowały ciągnik na rogu alei Niepodległości i Armii Ludowej. Kierowca został zatrzymany przez radiowóz.

Grupa demonstrantów znajduje się także na ulicy Przyczółkowej. Blokowany jest odcinek na wysokości ulicy Pałacowej. Rolnicy cyklicznie wchodzą tam na przejście dla pieszych, a następnie schodzą z niego, przepuszczając oczekujące pojazdy. W związku z tymczasowymi zatorami ruch w kierunku centrum miasta jest spowolniony.

Protest rolników. Beata Szydło uderza w Donalda Tuska

Premier zdeklarował we wtorek, że do rozmów z protestującymi nie dojdzie w środę, a w sobotę o godzinie 10. "Tusk nie zamierza dzisiaj porozmawiać z protestującymi rolnikami, woli się bawić w swoje prymitywne gierki" - oceniła Beata Szydło z PiS.

"To nie rok 2007. Polacy znają te zagrywki i mają je w pogardzie. Dzisiaj Tusk i jego ludzie będą tchórzliwie chować się w murach rządowych budynków, a w sobotę będą udawać negocjacje. Polski nie stać na takie zabawy. Kryzys wywołany przez Zielony Ład jest problemem, który zasługuje na poważne potraktowanie" - napisała europosłanka prawicy.

- To, co robi opozycja, to jest plucie rolnikom w twarz. Rząd podejmuje odpowiednie działania, żeby rozwiązać tę poważną sytuację, a nie powiela ten PIS-owski bełkot, który spłyca problemy rolników - mówił w Sejmie po godzinie 11 wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Jak zapowiedział, rząd oczekuje konkretych propozycji ze strony rolników, którzy powinni wybrać swoich liderów, by można było rozpocząć rozmowy. - Trzeba napisać porządną uchwałę. Mamy zaplanowany szereg działań, by interesy rolników były załatwiane - dodał.

Tekst aktualizowany na bieżąco.

Protest rolników. Warszawa. Demonstranci blokują ulice

Środa mija pod znakiem kolejnego marszu na Warszawę. Rolnicy postanowili ponownie zablokować stołeczne ulice, ponieważ ich protest z 27 lutego nie dał oczekiwanych skutków. Demonstrujący nieustannie mówią "nie" dla unijnego Zielonego Ładu oraz sprzeciwiają się liberalizacji handlu z Ukrainą i ograniczaniu hodowli zwierząt.

Zgodnie z planem protest rozpoczął się formalnie o godzinie 11 przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Po serii przemówień organizatorów manifestanci wyruszyli ulicą Piękną przed gmach Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Z ustaleń Polsatnews.pl wynika, że rolnicy będą domagali się, żeby wyszedł do nich marszałek Szymon Hołownia .

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, by mieszkańcy stolicy nie korzystali z samochodów w ścisłym centrum i przesiedli się na komunikację miejską, zwłaszcza w centrum. Zgodnie z decyzją ratusza oraz sądu administracyjnego zabroniono blokady dwóch ulic - Wału Miedzeszyńskiego i Traktu Lubelskiego.

Blokady organizowane są jednak nie tylko w stolicy. Z powodu protestu nieprzejezdna jest także droga krajowa nr 22 w Chojnicach. Pomorska GDDKiA podała, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.

***

