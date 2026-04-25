W skrócie W Warszawie odbył się protest prowadzony przez Barta Staszewskiego w odpowiedzi na działania rządu dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych.

Protestujący domagali się wdrożenia wyroków TSUE i NSA oraz zmian w rozporządzeniach umożliwiających uznanie małżeństw tej samej płci zawartych za granicą.

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że stołeczny Urząd Stanu Cywilnego wykona wyrok NSA dotyczący uznania małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie.

Protest prowadził aktywista LGBT Bart Staszewski i była to "odpowiedź na działania rządu, który - zamiast wdrożyć wyroki systemowo - rozważa ograniczenie ich skutków tylko do jednej pary". Protestujący zebrali się w sobotę, aby pokazać, że "równość i praworządność to nie są puste hasła".

Na transparentach można było przeczytać hasła, takie jak: "TSK ŁŻE", "Równość małżeńska", "Razem nie odpuścimy równości", "Dość segregacji małżeństw" i "Wdrażaj wyroki Tusku. Podpisano: heteromężatka z przywilejami".

Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Protest przed KPRM

- Panie premierze, dlaczego przez pół roku rząd nie zrobił nic, aby wykonać wyrok TSUE w sprawie transkrypcji małżeństw? Dlaczego małżeństwa zawarte w jednym państwie Unii Europejskiej - w Niemczech, Danii, Francji, Hiszpanii - mają być nieuznawane w Polsce? Dlaczego nie chcecie zburzyć tego muru, który nadal oddziela nas od demokratycznej Europy? Europy, w której prawa osób LGBT są respektowane na równych zasadach. Panie premierze, proszę zburzyć ten mur, proszę otworzyć drzwi dla wszystkich rodzin - zaapelował ze sceny Staszewski.

Jak dodał aktywista, "mamy wyrok TSUE, mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, mamy kolejne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych - Olsztyn, Gorzów, za chwilę będzie Lublin i następne miasta".

- Urzędy stanu cywilnego są gotowe wykonywać te wyroki. Potrzebne są zmiany w systemie komputerowym oraz zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wzorów aktu stanu cywilnego. Ministerstwo Cyfryzacji jest gotowe. Rozporządzenie zostało przygotowane - podkreślił.

Przełomowy wyrok TSUE. Rząd pracuje nad zmianą rozporządzenia

Staszewski zwrócił uwagę, że rozporządzenie musi podpisać nie tylko minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który - jak ocenił - zasłania się koniecznością zmian ustawowych.

- To nie jest procedura, to jest sabotaż i kapitulacja. Dziś działania tego rządu oznaczają ignorowanie polskich i europejskich sądów. To działanie przeciwko praworządności - ocenił. - My, społeczność LGBT+, daliśmy tej władzy ogromny kredyt zaufania. Czekaliśmy na realizację obietnic wyborczych. Nie zrobiliście nic. Nie traktujecie nas jak partnerów społecznych - podkreślił Bart Staszewski.

Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Na początku kwietnia przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali PAP, że resorty pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią wykonanie wyroku NSA dotyczącego przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą.

Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Przewiduje ona zmianę wzoru odpisu skróconego i zupełnego aktu małżeństwa - chodzi o zastąpienie określeń "kobieta" i "mężczyzna" określeniami "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek", a tym samym umożliwienie transkrypcji aktów małżeństw tej samej płci.

Deklaracja Rafała Trzaskowskiego. Chce wykonać wyrok NSA

"Pracujemy nad tym, jak skutecznie wykonać wyrok w sensie technicznym" - poinformował włodarz Warszawy. Jak podkreślił, procedura - z uwagi na precedensowy charakter sprawy - wymaga czasu i "stworzenia formalnej ścieżki".

Marcowy wyrok dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowanymi w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, uzasadnioną tym, że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

W sprawie tej w 2023 roku NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później - w listopadzie 2025 roku - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Sobotnie wydarzenie przebiegło bez incydentów.

