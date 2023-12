Grupa Ukraińców protestowała przed Sejmem. Chcieli zwrócić uwagę na sytuację przewoźników na granicy. "Blokada zabija" - brzmiał jeden z trzymanych transparentów. "Polacy i Ukraińcy, my się kłócimy, a Rosja to wykorzystuje" - napisano na innym. Protestujący przekazali list od ukraińskich transportowców do marszałka Szymona Hołowni oraz posłów.