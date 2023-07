"Nie ma rozporządzenia"

- Cieszę się, że mimo tej brzydkiej pogody zdecydowaliście się tutaj przyjść i poniekąd dołączyć do naszego protestu - zwrócił się do dziennikarzy Sebastian Goncarz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

Jak podkreślił, medycy zebrali się na protest przed Ministerstwem Zdrowia, by wyrazić sprzeciw wobec decyzji Adama Niedzielskiego. - Nie zgadzamy się z tym, bo to rozwiązanie bez podstawy prawnej . Pan minister zrobił konferencję prasową, napisał o tym na Twitterze, a nie pojawiło się żadne rozporządzenie , żadna zmiana w istniejących ustawach - podkreślił Goncarz.

Protest medyków a e-recepty. Limity Adama Niedzielskiego problemem

Jak dowodziła, "medyk nie ma czasu, by liczyć, ile wypisał leków refundowanych". - On ma leczyć pacjentów. Szczególnie, że pacjentów ma bardzo dużo. To jedna sprawa - podkreśliła.