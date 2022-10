Przed ambasadą protestują Ukraińcy, Polacy oraz Białorusini. Manifestacja to odpowiedź na działania wojenne Rosji, w tym przeprowadzony przez nią w poniedziałek zmasowany atak rakietowy na szereg ukraińskich miast.

Warszawa. Protest przed ambasadą Rosji. "Precz z faszyzmem!"

Protestujący skandują: "Putin won!", "Terrorysta!" i "Precz z faszyzmem!". Wznoszą też okrzyki na cześć Ukrainy i ukraińskich żołnierzy. Oprócz flag narodowych i unijnych przed ambasadą rozwinęli także dużą flagę w ukraińskich barwach z biało-czerwonym sercem w środku.

Wielu manifestujących przyniosło transparenty z zapisanym po angielsku hasłem "Russia is a terrorist state" (Rosja to państwo terrorystyczne). Jedna z przybyłych przed ambasadę Białorusinek trzyma transparent o treści: "Białoruś to nie Łukaszenka".

Ulica Belwederska, przy której znajduje się rosyjska ambasada, jest zablokowana. Manifestację, na którą cały czas przybywają kolejne osoby, zabezpieczają siły policji.

"W związku ze zgromadzeniem pod Ambasadą Rosji wyłączony został ruch na ul. Belwederska oraz Al. Ujazdowskie. Wyłączenia podyktowane są względami bezpieczeństwa uczestników" - przekazała na Twitterze warszawska Policja.