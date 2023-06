Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że w sobotę na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście w Dorohusku oczekuje ok. 450 pojazdów ciężarowych, a szacunkowy czas oczekiwania to 20 godzin. Według danych strony ukraińskiej, w elektronicznej kolejce oczekujących na wjazd do Polski zarejestrowanych jest 3,8 tys. tirów. Podczas nocnej zmiany w obie strony odprawiono w Dorohusku 83 pojazdy ciężarowe i 58 autokarów.

Protest polskich i ukraińskich rolników w Dorohusku

Ukraińska Rada Rolnicza poinformowała, że od godziny 10 w sobotę blokuje cztery przejścia graniczne, tj. Dorohusk-Jagodzin, Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie oraz we wsi Rata na trasie do Rawy Ruskiej. Jak tłumaczą ukraińscy rolnicy, robią to, co polscy protestujący na trasie do Dorohuska. Podkreślają, że mają pozwolenie, by tranzytem przejeżdżać przez Polskę.

Protest polskich rolników, blokujących ruch ciężarówek w kierunku przejścia z Ukrainą w Dorohusku na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Okopy, rozpoczął się w piątek. W ciągu godziny przepuszczane są dwa tiry. Jak podają organizatorzy w mediach społecznościowych, ich protest związany jest m.in. z napływem ukraińskiego zboża.

Miejsce zgromadzenia zabezpieczała policja. - W sobotę rano kolejka tirów liczy 13 km - powiedziała st. sierż. Angelika Głąb-Kunysz z KMP w Chełmie. O godzinie 12:00 protest przerwano.

Minister rolnictwa spotkał się z protestującymi

W nocy z piątku na sobotę minister rolnictwa Robert Telus spotkał się w Dorohusku z przedstawicielami protestujących. Jak mówił, prawie wszystkie postulaty, które zgłosili rolnicy, są już realizowane przez rząd np. poprzez dopłaty 3 tys. zł do hektara pszenicy. Przedstawił również protestującym kolejne formy wsparcia, które przygotował rząd.

- W negocjacjach obiecałem, że zrobimy wszystko, żeby jeszcze w czerwcu pierwsze środki poszły do rolników - powiedział szef resortu rolnictwa. - Obiecałem, że od przyszłego tygodnia będą wnioski przyjmowane na nawozy i zboże sprzedane po 15 maja. To też jest ważna deklaracja, którą złożyłem rolnikom - dodał Telus.