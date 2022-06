W sobotę na stacjach Orlen utworzą się sztuczne kolejki do dystrybutorów, kierowcy planują w ten sposób zablokować sprzedaż paliwa na stacjach i zamanifestować przeciwko, jak twierdzą, "sztucznie wywindowanym cenom paliw".

"Protestujący mają zebrać się pod wybraną przez lokalnego organizatora akcji stacją paliw sieci Orlen, a następnie utworzyć 'sztuczną' kolejkę do dystrybutorów, aby przez określony czas blokować sprzedaż paliw" - informują organizatorzy akcji.

Protesty na Orlenie. "Paliwo w Polsce jest za drogie"

Na stronie akcji "Blokujemy Orlen" możemy przeczytać, że zdaniem jej inicjatorów paliwo w Polsce jest za drogie, płacimy rekordowe marże, a ceny są sztucznie wykreowane.

"Niemiec za swą minimalną pensję kupi 588 litrów E95 lub 630 litrów ON. Polak za swoją minimalną pensję zakupi ok. 310 litrów E95 lub 320 litrów ON" - czytamy.

Zdaniem inicjatorów protestu "na stacjach płacimy rekordowe marże. Orlen nadrabia w ten sposób stratę na kontraktach CO2". Dodają też, że "nie ma żadnych technicznych przeszkód, aby cena benzyny spadła poniżej sześciu złotych".

Manifestację zainicjowali Robert Heban, Dariusz Bałas, Marek Kowal oraz Krzysztof Pers.

"Blokujemy Orlen". Gdzie odbędą się protesty?

Protesty odbędą się w ponad 100 miastach w całej Polsce. Ich lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie organizatorów.

Aleksandrów Łódzki, ul Konstantynowska 17 (16:00 - 18:00);

Będzin, ul. Czeladzka 39 (16:00 - 18:00);

Bełchatów, Aleja Włókniarzy 1 (16:00 - 18:00);

Białystok, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 12 (16:00 - 18:00);

Bielsko-Biała, ul. Warszawska 32, Warszawska 357, Żywiecka 88, Cieszyńska 491 i Górska 2 (16:00 - 18:00);

Bochnia, ul. Wiśnicka 18 i Brzeska 42 (16:00 - 18:00);

Brzeziny, ul. T. Kościuszki 16 (16:00 - 18:00);

Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 9, ul. Grunwaldzka 142, ul. Kujawska 71 (16:00 - 18:00);

Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 56 (16:00 - 18:00);

Czarnków, ul. Kościuszki 95 (16:00 - 18:00);

Częstochowa, ul. Drogowców 23/25 (16:00 - 18:00);

Człuchów, ul. Szczecińska 46 (16:00 - 18:00);

Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 2 (15:00 - 18:00);

Elbląg, Nowodworska 45 (16:00 - 18:00);

Gdańsk, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4 i Aleja Grunwaldzka 258 (16:00 - 18:00);

Gdynia, ul. Śląska 45 (16:00 - 18:00);

Gliwice, ul. Pszczyńska 52 (16:00 - 18:00);

Główczyce, ul. Słupska 1 (11:00 - 18:00);

Gniezno, ul. Poznańska 110 (16:00 - 18:00);

Gorzów Wielkopolski, ul. Złotego Smoka 1 (16:00 - 18:00);

Gostynin, ul. Płocka 44 (16:00 - 18:00);

Grodzisk Wielkopolski, ul. Rakoniewicka 33 (16:00 - 18:00);

Grudziądz, ul. Chełmińska 173 (16:00 - 18:00);

Góra, ul. Wrocławska 80 (16:00 - 18:00);

Inowrocław, ul. Szosa Bydgoska 22 (16:00 - 18:00);

Jarocin, ul. Wojska Polskiego 135a (16:00 - 18:00);

Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 66 (16:00 - 18:00);

Kalisz, ul. Poznańska 99 (16:00 - 18:00);

Kalisz Pomorski, ul. Toruńska 8 (16:00 - 18:00);

Katowice, ul. Piotrowicka 92, Aleja Murckowska 22 i Aleja Murckowska 5 (16:00 - 18:00);

Kędzierzyn-Koźle ul. Jana Pawła II, I. Łukasiewicza 2, Kozielska 8a (15:00 - 18:00);

Kielce, ul. Żytnia 1a (16:00 - 18:00);

Kluczbork, ul. Wołczyńska 1 (16:00 - 18:00);

Kłodawa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 94 (16:00 - 18:00);

Kłodzko, ul. Moniuszki 4 (16:00 - 18:00);

Koluszki, ul. Partyzantów 8A (16:00 - 18:00);

Kołobrzeg, ul. Koszalińska 78 (16:00 - 18:00);

Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 25, Gnieźnieńska 39, Piłsudskiego 37A, Morska 150A, Władysława IV 135 i Młyńska 46 (16:00 - 18:00);

Kraków, ul. Stefana Grota-Roweckiego 33 (16:00 - 18:00);

Krynica-Zdrój, ul. Zawodzie 2 (16:00 - 18:00);

Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 56 (16:00 - 18:00);

Kwidzyn, ul. Sportowa 32a (16:00 - 18:00);

Legnica: ul. Chojnowska 154 (16:00 - 18:00);

Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 (16:00 - 18:00);

Lublin, ul. Głęboka 32, ul. Droga Męczenników Majdanka 16 i ul. Gęsia (15:00 - 20:00);

Łeba, Aleja Świętego Mikołaja 41 (16:00 - 18:00);

Łomża, ul. Szosa Zambrowska 100 (16:00 - 18:00);

Łódź, ul. Juliana Tuwima 7 i aleja Grzegorza Palki 7 (16:00 - 18:00);

Malbork, ul. Grobelno 69 (16:00 - 18:00);

Mielec, ul. Legionów 80 (16:00 - 18:00);

Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 220 (16:00 - 18:00);

Mrągowo, ul. Olsztyńska 11 i Młodkowskiego 1 (16:00 - 18:00);

Mszczonów, ul. 3 Maja 1 (16:00 - 18:00);

Murowana Goślina, ul. Poznańska 63 (16:00 - 18:00);

Myślenice, ul. Jana Sobieskiego 17C (16:00 - 18:00);

Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 47 (16:00 - 18:00);

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Generała Wiktora Thommee 3 (16:00 - 18:00);

Nowy Sącz, ul. Lwowska 140 (16:00 - 18:00);

Nysa, ul. Kraszewskiego 7 (16:00 - 18:00);

Obrowo, ul. Warszawska 5 (16:00 - 18:00);

Olsztyn, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 21 (16:00 - 18:00);

Oława, ul. Opolska 31 (16:00 - 18:00);

Opole, ul. Ozimska 206 i ul. Wrocławska 400 (16:00 - 18:00);

Ostrołęka, ul. Wojska Polskiego 7 (16:00 - 18:00);

Ostróda, ul. Grunwaldzka 54 (16:00 - 18:00);

Ostrów Wielkopolski, Poznańska 76 (16:00 - 18:00);

Piekary Śląskie, ul. Bytomska 361 (16:00 - 18:00);

Piła, al. Niepodległości 45 (16:00 - 18:00);

Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 134 (16:00 - 18:00);

Płock, Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 2 (16:00 - 18:00);

Poznań, ul. Bałtycka 4A i ul. Dąbrowskiego 315 (16:00 - 18:00);

Przemyśl, ul. Armii Krajowej 2 (16:00 - 18:00);

Pszczyna, ul. Górnośląska 42 (16:00 - 18:00);

Racibórz, ul Rybnicka 59 i 1 Maja 2 (16:00 - 18:00);

Radom, ul. 1095 roku 24 i ul. Kielecka 22/24A (16:00 - 18:00);

Radomsko, ul. Brzeźnicka 53 (16:00 - 18:00);

Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 3 (16:00 - 18:00);

Rybnik, ul. Wyzwolenia 44 (16:00 - 18:00);

Rzeszów, ul. Warszawska 75a (16:00 - 18:00);

Siedlce, ul. Brzeska 1 (16:00 - 18:00);

Siemiatyczne, ul. Białostocka 14 (16:00 - 18:00);

Sieradz, ul. Jana Pawła II 61 (16:00 - 18:00);

Skierniewice, ul. Widok 18 (16:00 - 18:00);

Sochaczew, ul. Warszawska 82 (16:00 - 18:00);

Słupsk, ul. Bałtycka 17 (16:00 - 18:00);

Stargard, ul. Bydgoska 97 i ul. Szczecińska 49 (16:00 - 18:00);

Stryków, ul. Brzezińska 6 (16:00 - 18:00);

Suwałki, ul. Wojska Polskiego 35 (16:00 - 18:00);

Szczecin, ul. Mikołaja Kopernika 19 (16:00 - 18:00);

Świdnica, ul. Towarowa 7 i ul. Esperantystów 14 (16:00 - 18:00);

Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 8 (16:00 - 18:00);

Świnoujście, ul. Wybrzeże Wład. IV 10 (16:00 - 18:00);

Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 92/94 (16:00 - 18:00);

Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88 (16:00 - 18:00);

Turek, ul. Łąkowa 2 (16:00 - 18:00);

Ustka, ul. Grunwaldzka 1 (16:00 - 18:00);

Wadowice, ul. Wenecja 6 (16:00 - 18:00);

Wałbrzych, ul. 1-go Maja 60 (16:00 - 18:00);

Wałcz, ul. Kołobrzeska 41 (16:00 - 18:00);

Warszawa, ul. Michała Spisaka 1, ul. Wydawnicza 72 i ul. Jagiellońska 86(16:00 - 18:00);

Wieliczka, ul. Krakowska 4 (godz. 16:00 do 18:00);

Władysławowo, ul. Gdańska 107 (16:00 - 18:00);

Włocławek, ul. Witosa 1 (16:00 - 18:00);

Wołomin, Aleja Armii Krajowej 20 (16:00 - 18:00);

Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 14 i ul. Ślężna 129a (16:00 - 18:00);

Września, ul. Wrocławska 41a (15:00 - 18:00);

Występa, Występa 63 (16:00 - 18:00);

Zabrze, ul. Wolności 508 (16:00 - 18:00);

Zakopane, ul. Ustup 1B (16:00 - 18:00);

Zamość, ul. Hrubieszowska 30b (16:00 - 18:00);

Zgierz, ul. Długa 177 (16:00 - 18:00);

Zielona Góra, ul. Wrocławska 36a (16:00 - 18:00);

Żory, ul. Kościuszki 35 (16:00 - 18:00).