Śmierć ukraińskiego kierowcy pod polsko-ukraińską granicą. Zmarł na parkingu

Polityk złożył rodzinie zmarłego mężczyzny kondolencje i wezwał do posługiwania się jedynie oficjalnymi informacjami, by uniknąć manipulowania faktami, które doprowadziłoby do pogorszenia sytuacji wokół blokady granicznej.