W skrócie Włodzimierz Czarzasty poprosił Waldemara Żurka o opuszczenie sali sejmowej podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

Żurek, udzielający wywiadu na jednym z sejmowych balkonów, opuścił salę wraz z dziennikarką.

Podczas posiedzenia Sejm głosował nad projektami ustaw dotyczącymi obniżki akcyzy na paliwa oraz próbował odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego do reformy Kodeksu postępowania karnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Przepraszam państwa, przepraszam na chwilę. Halo! Państwo dziennikarze! Panie ministrze! - mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

Polityk Lewicy starał się w ten sposób zwrócić uwagę ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który na jednym z sejmowych balkonów udzielał wywiadu dziennikarce.

Rozwiń

Sejm. Włodzimierz Czarzasty kazał Waldemarowi Żurkowi opuścić salę

- Proszę państwa! Możecie przestać dyskutować? Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową. Proszę opuścić salę sejmową - powiedział marszałek Sejmu. Po tych słowach na sali sejmowej rozległy się okrzyki i oklaski.

Waldemar Żurek, siedzący tyłem do zgromadzonych posłów, najpierw się odwrócił, a później odpowiedział na apel Czarzastego i opuścił salę. Podążyła za nim również dziennikarka, której udzielał wywiadu.

Piątkowemu posiedzeniu Sejmu towarzyszyły intensywne emocje. Pierwszym z kluczowych tematów było głosowanie nad projektami ustaw, które mają obniżyć akcyzę na paliwa oraz wprowadzić maksymalne ceny detaliczne. Posłowie przyjęli te przepisy.

Kilka godzin później politycy pochylili się nad wnioskiem o odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczącego reformy Kodeksu postępowania karnego. Sejm nie przegłosował tej decyzji.

"Polityczny WF": Będzie zmiana ministra zdrowia? Tusk dał zielone światło INTERIA.PL