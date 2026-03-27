"Proszę opuścić salę". Emocje w Sejmie, marszałek wyprosił ministra
- Proszę państwa! Możecie przestać dyskutować? Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową. Proszę opuścić salę sejmową - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu wyprosił w ten sposób z sali Waldemara Żurka. Szef resortu sprawiedliwości udzielał wywiadu na jednym z sejmowych balkonów.
- Przepraszam państwa, przepraszam na chwilę. Halo! Państwo dziennikarze! Panie ministrze! - mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.
Polityk Lewicy starał się w ten sposób zwrócić uwagę ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który na jednym z sejmowych balkonów udzielał wywiadu dziennikarce.
Sejm. Włodzimierz Czarzasty kazał Waldemarowi Żurkowi opuścić salę
- Proszę państwa! Możecie przestać dyskutować? Panie ministrze, udzielanie wywiadów jest poza salą sejmową. Proszę opuścić salę sejmową - powiedział marszałek Sejmu. Po tych słowach na sali sejmowej rozległy się okrzyki i oklaski.
Waldemar Żurek, siedzący tyłem do zgromadzonych posłów, najpierw się odwrócił, a później odpowiedział na apel Czarzastego i opuścił salę. Podążyła za nim również dziennikarka, której udzielał wywiadu.
Piątkowemu posiedzeniu Sejmu towarzyszyły intensywne emocje. Pierwszym z kluczowych tematów było głosowanie nad projektami ustaw, które mają obniżyć akcyzę na paliwa oraz wprowadzić maksymalne ceny detaliczne. Posłowie przyjęli te przepisy.
Kilka godzin później politycy pochylili się nad wnioskiem o odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczącego reformy Kodeksu postępowania karnego. Sejm nie przegłosował tej decyzji.