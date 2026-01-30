W skrócie Radosław Sikorski zadeklarował, że podpisze nominację Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeśli osiągnie sprawiedliwy pokój dla Ukrainy.

Do Sejmu wpłynęła inicjatywa poparcia kandydatury Trumpa do Nobla, złożona przez przewodniczących Izby Reprezentantów USA i izraelskiego Knesetu.

Pomimo zapowiedzi deeskalacji, w nocy z 29 na 30 stycznia doszło do rosyjskiego ataku rakietowego na fabrykę w Charkowie.

Rozważania o przyznaniu Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla wywołały dyskusję także w Polsce. Do sprawy odniósł się w piątek wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, wskazując, że kluczowe znaczenie miałby realny i sprawiedliwy pokój w Ukrainie.

- Jeśli prezydent Trump doprowadzi do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, to ja też taką nominację podpiszę, bo mam do tego prawo - oświadczył Sikorski po spotkaniu z szefem dyplomacji Luksemburga Xavierem Bettelem. Jak podkreślił, obaj ministrowie są zgodni co do oceny rosyjskich działań wobec Ukrainy.

Sikorski zwrócił uwagę, że Rosja nie ustaje w próbach łamania ducha Ukraińców, m.in. poprzez ataki na infrastrukturę energetyczną. - To jest zbrodnia wojenna. Obydwa nasze kraje kategorycznie potępiają tego typu działania - zaznaczył.

Nagroda Nobla dla Trumpa? Amerykanie napisali do marszałka Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty poinformował w piątek, że do Sejmu wpłynęła korespondencja w związku z inicjatywą przewodniczącego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Mike'a Johnsona oraz przewodniczącego izraelskiego Knesetu Amira Ochany w sprawie poparcia przez marszałka Sejmu RP ich starań dla przyznania Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

- Sprawa zostanie przeze mnie rozważona. Swoje stanowisko w tej sprawie przekażę opinii publicznej w poniedziałek - zapowiedział Czarzasty.

Trump: Putin zgodził się na wstrzymanie ostrzału. Waszyngton mówi o postępie

Dyskusja o ewentualnej nagrodzie toczy się w kontekście ostatnich działań Donalda Trumpa wobec wojny w Ukrainie. W czwartek prezydent USA poinformował, że osobiście poprosił Władimira Putina o wstrzymanie ostrzału ukraińskich miast na czas fali ekstremalnych mrozów.

- Poprosiłem, by przez tydzień nie ostrzeliwał Kijowa oraz innych miast i miasteczek. Zgodził się - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff przekazał z kolei, że rozmowy dotyczące porozumienia pokojowego będą kontynuowane za około tydzień. Jak ocenił, po spotkaniu delegacji w Abu Zabi osiągnięto "duży postęp", choć nadal trwają dyskusje dotyczące kwestii terytorialnych.

Jednocześnie Rosja przedstawiła własną interpretację ustaleń. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zgodziła się na ograniczenie ataków, jednak nie na tydzień, lecz na trzy dni - do niedzieli. Jak tłumaczył, chodzi o stworzenie warunków sprzyjających negocjacjom.

Atak mimo zapowiedzi wstrzymania ostrzału. Uszkodzona fabryka w Charkowie

Pomimo zapowiedzi deeskalacji, w nocy z 29 na 30 stycznia doszło do kolejnego rosyjskiego ataku. Użyto około 100 dronów.

Firma Philip Morris Ukraina poinformowała, że rakieta uszkodziła część jej fabryki w Charkowie. Według wstępnych danych nie było ofiar, a pracownicy schronili się w schronach.

Zakład w Charkowie nie funkcjonuje od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. W 2024 roku produkcję przeniesiono do nowej fabryki w obwodzie lwowskim, dokąd przeniesiono 250 pracowników, jednak nocny atak ponownie podkreślił kruchość deklarowanych działań deeskalacyjnych.

