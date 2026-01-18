Spis treści: Waloryzacja emerytur. Ile wyniesie trzynastka? Jak podwyższyć kwoty "na rękę"? Wniosek EPD‑21 w ZUS Komu opłaca się złożyć wniosek EPD-21?

Podstawą tegorocznych podwyżek emerytur jest wskaźnik waloryzacji, który poznamy w lutym. Jego prognozowana wartość to ok. 4,88 proc.

Waloryzacja emerytur. Ile wyniesie trzynastka?

Z pierwszych symulacji wynika, że minimalna emerytura po 1 marca wzrośnie z 1878,91 zł do ok. 1970,60-1970,98 zł brutto.

Ponieważ zarówno trzynastka, jak i czternastka są równe najniższej emeryturze, dodatki te również będą wyższe o niespełna 100 zł brutto względem 2025 r. W praktyce kwota netto zależy od indywidualnych potrąceń, ale przy typowych obciążeniach to "na rękę" ok. 1,7-1,8 tys. zł trzynastki.

W przypadku czternastki będzie to pełna kwota dla osób z niższymi świadczeniami. Państwo przewiduje na oba dodatki ponad 30-33 mld zł w tegorocznym budżecie.

Jak podwyższyć kwoty "na rękę"? Wniosek EPD‑21 w ZUS

Oprócz samej waloryzacji, realnie więcej można dostać dzięki wnioskowi EPD‑21. Chodzi o niepobieranie zaliczek na PIT do momentu, gdy roczne dochody ze świadczeń nie przekroczą 30 tys. zł. To rozwiązanie pozwala nie potrącać zaliczek od trzynastki i czternastki, dzięki czemu seniorzy z niższymi dochodami dostają wyższe kwoty od razu, a nie dopiero po zwrocie w rozliczeniu rocznym.

Przy dwóch dodatkach oszczędność podatkowa może sięgać kilkuset zł w skali roku. Trzeba jednak uważać: dla osób przekraczających 30 tys. zł łącznego dochodu z emerytury/renty i dodatków, złożenie EPD‑21 może skutkować późniejszą niedopłatą podatku.

Wniosek składa się w ZUS (osobiście, pocztą lub przez PUE ZUS), a jego skutki obowiązują w kolejnych latach, dopóki senior nie zmieni decyzji.

Komu opłaca się złożyć wniosek EPD-21?

Najwięcej zyskają seniorzy, którzy spełniają trzy kluczowe warunki. Po pierwsze, otrzymują trzynastą emeryturę, co jest standardem dla wszystkich uprawnionych. Po drugie, mają prawo do czternastej w pełnej wysokości, czyli ich podstawowe świadczenie nie przekracza progu, po którym dodatek jest pomniejszany. Po trzecie, nie osiągają dodatkowych dochodów i w skali roku nie przekraczają limitu 30 tys. zł.

W takiej sytuacji wniosek EPD‑21 pozwala uniknąć potrącania zaliczek na podatek, dzięki czemu kwoty "na rękę" z obu dodatków są wyższe już w momencie wypłaty.

Jeśli choć jeden z tych warunków nie jest spełniony, korzyść będzie mniejsza, a w niektórych przypadkach złożenie wniosku może się w ogóle nie opłacać.

