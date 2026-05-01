Propozycja zmian w konstytucji. Tusk odpowiada Nawrockiemu
- Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej - napisał premier Donald Tusk na platformie X. O inicjatywie głowy państwa mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w piątkowym programie "Graffiti" na antenie Polsat News.
W skrócie
Donald Tusk zamieścił wpis, w którym oznaczył prezydenta. Stało się to kilka godzin po wypowiedzi Rafała Leśkiewicza dotyczącej kroków Karola Nawrockiego związanych z inicjatywą stworzenia nowej konstytucji.
Rzecznik głowy państwa informował, że 3 maja na Zamku Królewskim powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji.
W czwartek zaproszenia do prac w radzie miały trafić do przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich.
Rada ds. nowej konstytucji. Rzecznik prezydenta o szczegółach
Leśkiewicz mówił w piątkowym wydaniu "Graffiti" na antenie Polsat News, że Kancelaria Prezydenta proponuje, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a koło po jednym, który weźmie udział w pracach. - Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - wskazywał.
Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.
Rada ma się składać z trzech trzonów. Oprócz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych i ekspertów mają do niej wejść także osoby, które mają "różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa" - przekazał rzecznik prezydenta.
Nowa inicjatywa prezydenta. Lewica zabrała głos
Do doniesień o planach prezydenta odniósł się już wicepremier Krzysztof Gawkowski. W rozmowie z dziennikarzami, tuż po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji Święta Pracy, minister zapewnił, że Lewica nie zaangażuje się w zapowiadany przez środowisko Karola Nawrockiego projekt.
- Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami w konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - przekonywał.
Pytany o to, czy członkowie Lewicy chętni do pracy w radzie uzyskają na to pozwolenie partii, Krzysztof Gawkowski odparł, że "parlamentarzyści Lewicy wiedzą, ile zła dla Polski uczynił pan prezydent".