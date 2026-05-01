W skrócie Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że proponuje zacząć od przestrzegania aktualnej konstytucji po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego prac nad nową konstytucją.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji, do której zaproszono przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich oraz ekspertów.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Lewica nie zaangażuje się w projekt zmiany konstytucji proponowany przez środowisko Karola Nawrockiego.

Donald Tusk zamieścił wpis, w którym oznaczył prezydenta. Stało się to kilka godzin po wypowiedzi Rafała Leśkiewicza dotyczącej kroków Karola Nawrockiego związanych z inicjatywą stworzenia nowej konstytucji.

Rzecznik głowy państwa informował, że 3 maja na Zamku Królewskim powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji.

W czwartek zaproszenia do prac w radzie miały trafić do przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich.

Rada ds. nowej konstytucji. Rzecznik prezydenta o szczegółach

Leśkiewicz mówił w piątkowym wydaniu "Graffiti" na antenie Polsat News, że Kancelaria Prezydenta proponuje, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a koło po jednym, który weźmie udział w pracach. - Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - wskazywał.

Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.

Rada ma się składać z trzech trzonów. Oprócz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych i ekspertów mają do niej wejść także osoby, które mają "różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa" - przekazał rzecznik prezydenta.

Nowa inicjatywa prezydenta. Lewica zabrała głos

Do doniesień o planach prezydenta odniósł się już wicepremier Krzysztof Gawkowski. W rozmowie z dziennikarzami, tuż po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji Święta Pracy, minister zapewnił, że Lewica nie zaangażuje się w zapowiadany przez środowisko Karola Nawrockiego projekt.

- Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami w konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - przekonywał.

Pytany o to, czy członkowie Lewicy chętni do pracy w radzie uzyskają na to pozwolenie partii, Krzysztof Gawkowski odparł, że "parlamentarzyści Lewicy wiedzą, ile zła dla Polski uczynił pan prezydent".

