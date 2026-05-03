W skrócie Politycy z różnych stron sceny politycznej skomentowali powołanie przez Karola Nawrockiego Rady ds. nowej konstytucji.

Część polityków wskazywała na potrzebę zmian w konstytucji, a inni podkreślali znaczenie przestrzegania obecnych zapisów.

Głos zabrali m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Janusz Kowalski, Krzysztof Szczucki czy Krzysztof Gawkowski.

Na propozycję Karola Nawrockiego zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz, który w niedzielę uczestniczył w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w Krakowie.

- Wiem, że dzisiaj będą różne propozycje zmian konstytucji, referendów, szukania innej drogi. Trzeba sobie odpowiedzieć przy tym na pytanie, czy konstytucja jest źle napisana, czy ci, którzy ją stosować mają, nie zawsze dopełniają tego obowiązku. Czy ci, którzy są do tego najbardziej powołani, bo wskazani przez naród, wypełniają jej wszystkie zapisy? Czy konstytucja musi być zmieniana, czy ludzie muszą być na tyle odpowiedzialni (...), żeby tę konstytucję wypełnić - mówił.

Minister obrony narodowej dodał ponadto, że zarysowany w obecnie obowiązującej konstytucji podział odpowiedzialności sprawowanych funkcji "wymaga jednego - dojrzałości, przygotowania i chęci do współpracy". - Jeżeli to jest, to nie przepisy są do wymiany, to my zawsze możemy się poprawić, to jest dużo prostsze - zaznaczył.

Karol Nawrocki powołał Radę ds. nowej konstytucji. Reakcje polityków koalicji

Do pomysłu wypracowania projektu nowej konstytucji Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się też we wpisie, który pojawił się na platformie X. Ocenił w nim, że "jeśli ustawa zasadnicza wymaga doprecyzowania to w kierunku wzmocnienia naszego bezpieczeństwa".

"Dlatego wpiszmy członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji! Utrwalmy naszą obecność we Wspólnocie, będącą dla nas jednym z fundamentów bezpieczeństwa i rozwoju. Tak, jak zrobiło to wiele innych państw - np. Francja, Finlandia czy Litwa. To gwarancja, że nikt nieodpowiedzialny nie wyrwie nas ze strefy bezpieczeństwa" - napisał.

Z kolei minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, komentując powołanie Rady ds. nowej konstytucji przy Prezydencie RP, podkreślił, że "bez większości konstytucyjnej, czyli zgody w Sejmie i Senacie, po prostu nie będzie nowej konstytucji".

"Swoją drogą sytuacja dużego zagrożenia Polski powinna skłaniać raczej do jednoczenia się władzy wokół spraw bezpieczeństwa Polski, a nie otwierania kolejnego wieloletniego ostrego sporu o nową konstytucję, który Polskę będzie osłabiać" - podkreślił.

O konieczności uzyskania większości dwóch trzecich głosów w Sejmie wspomniał też Radosław Sikorski, zwracając uwagę, iż w tej sytuacji konieczne jest otrzymanie poparcia "spoza swojego obozu politycznego, zapewne także w kolejnych kadencjach".

"Jeśli prezydent Karol Nawrocki chce więcej władzy dla siebie kosztem rządu i parlamentu, to - złośliwie wetując i demolując procedury państwowe - obrał oryginalny sposób perswazji. Nie wróżę sukcesu" - podkreślił szef MSZ.

Do inicjatywy Karola Nawrockiego odniósł się też minister cyfryzacji z Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Podkreślił on, że "bezpieczeństwo Polsce można zapewnić, przestrzegając Konstytucji, a prezydent ma z tym ewidentny problem".

"Zamiast zatem pisać nową ustawę zasadniczą, skupcie się w Kancelarii Prezydenta, aby nie łamać obecnej Konstytucji" - dodał.

Tomasz Trela z Lewicy zapowiedział z kolei, że jego partia "nigdy nie weźmie udziału w tym Karolowym cyrku". "Przyłębska będzie gotowała 'Nową Konstytucję'. Dramat" - ocenił.

Politycy PiS pozytywnie o składzie Rady ds. nowej konstytucji

Były poseł PiS Janusz Kowalski docenił natomiast skład Rady ds. nowej konstytucji przy Prezydencie RP, podkreślając, że jest on "bardzo ciekawy".

"Jedną z kluczowych moim zdaniem kwestii do natychmiastowego rozstrzygnięcia jest wzmocnienie instytucjonalnej kontroli Sejmu RP nad decyzjami podejmowanymi jednoosobowo bez żadnej kontroli w imieniu RP przez prezesa rady ministrów reprezentującego Polskę w Radzie Europejskiej" - napisał Kowalski.

Parlamentarzysta dodał ponadto, że "ta luka systemowa w obecnej Konstytucji RP z 1997 roku przyczyniła się do wyraźnego osłabienia suwerenności RP w ostatnich 22 latach".

"Gratulacje dla członków Rady ds. Nowej Konstytucji przy Panu Prezydencie Karolu Nawrockim" - napisał z kolei w mediach społecznościowych Krzysztof Szczucki.

Polityk zaznaczył, że Polska potrzebuje nowej konstytucji. "A przynajmniej zasadniczych zmian w tej obecnej" - dodał.

Nowa konstytucja. Propozycja Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki w Święto Narodowe Trzeciego Maja na Zamku Królewskim powołał pierwszych członków Rady ds. nowej konstytucji przy Prezydencie RP.

W jej skład weszli:

Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej rada będzie miała czas do końca obecnej kadencji Nawrockiego.

W składzie gremium docelowo mają znaleźć się m.in. przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła) i eksperci.

- Konflikt polityczny w Polsce poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego - przekazał Nawrocki, argumentując konieczność rozpoczęcia prac nad nową konstytucją.

- Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może - mówił.

