Szef MSWiA zapytany w czwartek w Radiu Zet, czy zadeklarował możliwość przyznania prezydentowi elektowi ochrony SOP-u przyznał, że tak. - Już w poniedziałek mój zastępca kontaktował się z przedstawicielem prezydenta elekta. (...) Mimo że w ustawie jest mowa o tym, że to prezydentowi z mocy ustawy należy się ochrona, to zasugerowaliśmy, zaproponowaliśmy, że Służba Ochrony Państwa będzie chroniła prezydenta elekta - powiedział Siemoniak.

Dodał, że "wydaje mu się to naturalne". - Po pierwszej turze deklarowaliśmy obydwu kandydatom, którzy się mierzyli w drugiej rundzie, ochronę Służby Ochrony Państwa. Jak zareagowali? Rafał Trzaskowski zdecydował się na ochronę Służby Ochrony Państwa. Sztab pana Karla Nawrockiego grzecznie podziękował - powiedział Siemoniak.

Dopytywany, jak jest teraz oraz czy SOP jest przy prezydencie elekcie odparł, że będzie to przedmiotem rozmów w ciągu najbliższych dni. - Gorąco zachęcam do tego. Jest to bardzo profesjonalna służba - wskazał szef MSWiA.