Petycja trafiła do Sejmu 16 lutego 2026 roku i została zarejestrowana pod numerem BKSP-153-X-864/26, a dziesięć dni później przekazano ją do Komisji do Spraw Petycji. Jej celem jest ograniczenie liczby niedziel handlowych oraz skrócenie godzin pracy sklepów w soboty.

Warto podkreślić, że nie jest to projekt ustawy, lecz inicjatywa obywatelska, która dopiero może zostać przekształcona w propozycję legislacyjną.

Propozycja zawiera dwa konkretne postulaty. Pierwszy zakłada zmniejszenie liczby niedziel handlowych do czterech w roku, wyznaczonych na początek marca, czerwca, września i grudnia, bez możliwości przesuwania terminów w przypadku kolizji ze świętami.

Drugi dotyczy sobót, w których sklepy objęte zakazem handlu w niedziele miałyby kończyć działalność najpóźniej o godzinie 21.00. Oznaczałoby to ograniczenie modelu wydłużania godzin otwarcia w ten dzień, który dziś bywa stosowany przez część sieci handlowych.

Uzasadnienie opiera się na argumentach społecznych, gospodarczych i organizacyjnych. Autor wskazuje, że dotychczasowe ograniczenia nie przełożyły się na pogorszenie sytuacji gospodarczej ani wzrost bezrobocia, co jego zdaniem uzasadnia dalsze zaostrzenie przepisów.

Podkreśla również, że wydłużona praca w soboty ogranicza realny odpoczynek pracowników, a dostępność zakupów nie jest uzależniona od niedziel, ponieważ handel funkcjonuje przez sześć dni w tygodniu oraz w internecie. O dalszym losie petycji zdecyduje komisja, która może ją odrzucić, skierować do dalszych analiz albo zainicjować prace nad projektem ustawy.

Przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 roku wprowadzają generalny zakaz handlu oraz wykonywania pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta, ale jednocześnie przewidują wiele wyjątków, obejmujących między innymi stacje paliw, apteki, wybrane placówki pocztowe oraz sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli.

Dlatego część punktów może funkcjonować mimo obowiązujących ograniczeń, co od początku było jednym z kluczowych założeń tego systemu.

Przepisy były w ostatnich latach wielokrotnie modyfikowane, choć ich główne założenia pozostały bez zmian. Jedna z ważniejszych korekt weszła w życie pod koniec 2024 roku i dotyczyła okresu przedświątecznego, kiedy zwiększono liczbę niedziel handlowych w grudniu z dwóch do trzech. Zmiana ta była odpowiedzią na wzmożony ruch zakupowy w ostatnich tygodniach roku.

Z punktu widzenia pracowników samo wykonywanie pracy w weekend nie oznacza automatycznie wyższego wynagrodzenia. Przepisy w pierwszej kolejności przewidują rekompensatę w postaci dnia wolnego, który powinien zostać udzielony w określonym czasie przed lub po przepracowanej sobocie albo niedzieli. Dopiero gdy nie ma możliwości oddania takiego dnia, pracownikowi przysługuje rekompensata pieniężna.

