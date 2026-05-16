Proponują zmianę limitu płatności gotówkowych. Kwota utknęła w martwym punkcie

Ile wynosi limit płatności gotówkowych w 2026 roku?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego powstaje w momencie, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

Przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złotówki według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Co jeszcze istotne, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca.

Zmiana limitu płatności gotówkowych już wkrótce? Jest projekt

Relatywnie niska maksymalna kwota obrotu gotówkowego przez przedsiębiorców sprawia, że temat jej podwyższenia jest dyskutowany od lat. Najnowszy pomysł zmian w przepisach wyszedł od Klubu Parlamentarnego Centrum. Jej członkowie 16 kwietnia wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Propozycja zakłada zmianę jednorazowej wartości transakcji wykonywanej w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, po przekroczeniu której koniecznie staje się rozliczenie za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Według proponowanego projektu zmiana limitu transakcji gotówkowych oznaczałaby podniesie gróenj granic z 15 tys. zł do 25 tys. zł. Co jeszcze ważne, projekt proponuje podwyższenie progu split payment również do 25 tys. zł. Skąd taka kwota?

Parlamentarzyści uważają, że obowiązujące przepisy nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących realiach gospodarczych. Kwota 15 tys. zł z 2018 roku po przeliczeniu przez skumulowaną inflację, która wynosi 60 proc., sięga dziś kwoty około 24 tys. zł. Stąd propozycja zaokrąglenia, by ostatecznie zwiększyć limit transakcji gotówkowych do 25 tys. zł. Obecne przepisy nie są realne i jednocześnie stanowią:

[...] nieproporcjonalną barierę dla rozwoju najmniejszych firm, stojąc w jawnej sprzeczności z zasadami wyartykułowanymi w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w tym z zasadą wolności działalności gospodarczej, zasadą co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone oraz zasadą proporcjonalności nałożonych obowiązków administracyjnych

Tak więc zasadniczym celem przedłożonego projektu ustawy jest urealnienie wartości progowej określającej maksymalny dopuszczalny limit operacji gotówkowych w obrocie między profesjonalnymi uczestnikami rynku.

Kiedy limit transakcji gotówkowych może się zmienić?

Zła informacja dla przedsiębiorców jest taka, że aktualnie trudno wskazać termin i moment zmian limitu transakcji gotówkowych. Z datą 16 kwietnia 2026 r. projekt został złożony do Sejmu, ale został także skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego, Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, NBP, KNF czy Krajowej Izby Gospodarczej i Europejskiego Banku Centralnego do konsultacji społecznych.

Każda z tych instytucji ma prawo zgłosić swoje uwagi, których zbieranie potrwa do 17 maja 2026 r.

Sam projekt parlamentarzystów Centrum zakłada zwiększenie limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami do kwoty 25 tys. zł na początku stycznia 2027 roku. Co ważne, nowy limit znajdowałby również zastosowanie do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, ale opłaconych po dniu wejścia jej w życie.

Jeżeli prace legislacyjne nad projektem w Sejmie zakończą się jego uchwaleniem, to projekt trafi do dalszych prac w Senacie. Następnie zostanie złożony do ewentualnego podpisu na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

