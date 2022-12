Promocja Circle K przyciągnęła tłumy, choć trwała bardzo krótko. Obowiązywała ona w czwartek od godz. 14 do 17.

Tak wyglądała kolejka do tankowania w Stalowej Woli.

A tak w Katowicach.

To Jastrzębie-Zdrój.

Chętnych było tak wielu, że sznur aut ciągnął się przez ulice dojazdowe do stacji. Sytuacja miała miejsce w wielu miejscach w kraju.

By skorzystać z oferty nie trzeba było należeć do żadnych programów lojalnościowych. Oznaczało to, że mając więcej aut w domu, również udało się załapać na promocję.

Należąc jednak do programu Circle K Extra, dostawało się jeszcze dodatkowy rabat 30 gr za litr paliwa do wykorzystania do końca stycznia 2023 r.

Promocja w Circle K. "Kierowcy mogli zaoszczędzić 50 zł"

- W dobie wysokiej inflacji i rosnących kosztów, chcielibyśmy podarować naszym klientom dodatkowe oszczędności w postaci zniżki na paliwo. Obniżamy ich ceny o złotówkę, co oznacza, że tankując np. 50 litrów, kierowcy będą mogli zaoszczędzić 50 zł podczas jednej wizyty na stacji - zapowiadał promocję Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.

Promocyjne ceny paliw przedstawiały się następująco:

Paliwo "D miles" - 6,82 zł

Paliwo "D miles plus" - 7,17 zł

"95 miles" - 5,59 zł

"95 miles plus" - 5,94 zł

LPG - 2,86 zł.