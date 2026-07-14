Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów trojga posłów
Prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów trojga posłów: Katarzyny Ueberhan z Nowej Lewicy, Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL i Tadeusza Chrzana z PiS.
"W dniach 13 i 14 lipca 2026 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu RP Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie trojga posłów Katarzyny Ueberhan, Władysława Teofila Bartoszewskiego i Tadeusza Chrzana do odpowiedzialności karnej" - przekazała we wtorkowym komunikacie rzeczniczka prok. Anna Adamiak.
Zaznaczono przy tym, że każda ze spraw dotyczy innego zdarzenia, które nie są ze sobą powiązane.
Katarzyna Ueberhan
Wniosek o uchylenie immunitetu posłance Nowej Lewicy, Katarzynie Ueberhan dotyczy "złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych" oraz "przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego".
Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
Więcej informacji wkrótce.