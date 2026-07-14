"W dniach 13 i 14 lipca 2026 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu RP Włodzimierzowi Czarzastemu wnioski wyrażenie przez Sejm RP zgody na pociągnięcie trojga posłów Katarzyny Ueberhan, Władysława Teofila Bartoszewskiego i Tadeusza Chrzana do odpowiedzialności karnej" - przekazała we wtorkowym komunikacie rzeczniczka prok. Anna Adamiak.

Zaznaczono przy tym, że każda ze spraw dotyczy innego zdarzenia, które nie są ze sobą powiązane.

Katarzyna Ueberhan

Wniosek o uchylenie immunitetu posłance Nowej Lewicy, Katarzynie Ueberhan dotyczy "złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych" oraz "przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego".

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Więcej informacji wkrótce.

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