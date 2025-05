Rzecznik prokuratury poinformował, że zawiadomienie - w imieniu związku zawodowego na US - złożyło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Dotyczyło ono niedopełnienia obowiązków przez b. ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka i urzędnika jego resortu poprzez niepodjęcie działań zmierzających do ochrony sygnalistki. Zawiadomienie dotyczyło też niedopełnienia obowiązków przez rektora i innych pracowników US: niepodjęcie działań zmierzających do ochrony sygnalistki.