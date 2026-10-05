W skrócie Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P., a następnie zawiesiła ich w czynnościach służbowych.

Prezes TK Bogdan Święczkowski powierzył obowiązki dyrektora Kancelarii TK Beacie Białowąs i zatrudnił Andrzeja Stróżnego na stanowisku doradcy ds. bezpieczeństwa.

Zarzuty wobec Zofii H. i Piotra P. dotyczą między innymi niedopełnienia obowiązków, ograniczania praw pracowniczych sędziów oraz utrudniania wykonywania obowiązków przez kilku sędziów TK.

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Pod koniec września Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty dwojgu urzędnikom Trybunału Konstytucyjnego i zawiesiła ich w czynnościach służbowych. Chodzi o dyrektorkę Kancelarii TK Zofię H. oraz komendanta Straży Trybunalskiej Piotra P. W poniedziałek prezes TK Bogdan Święczkowski podjął decyzje w związku z ich nieobecnością.

"Wobec bezprecedensowego ataku Prokuratury Krajowej wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny (...), Prezes TK Pan Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne" - poinformował Trybunał Konstytucyjny.

Jak przekazał TK na platformie X, Święczkowski zdecydował, że obowiązki dyrektora Kancelarii TK tymczasowo przejmie dotychczasowa pracownica instytucji Beata Białowąs. Jednocześnie na stanowisko doradcy prezesa TK ds. bezpieczeństwa zatrudniono ministra płk. Andrzeja Stróżnego.

Prokuratura przedstawiła zarzuty dwojgu pracownikom Trybunału Konstytucyjnego

Sprawa, której dotyczą decyzje Święczkowskiego, związana jest z komunikatem Prokuratury Krajowej z 23 września. Prokurator z zespołu zajmującego się zapobieganiem negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale KRS po 2017 roku, przedstawił Zofii H. i Piotrowi P. zarzuty, a następnie przesłuchał ich w charakterze podejrzanych.

Postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, co miało skutkować działaniem na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego sędziów TK. Śledczy badają również zarzuty dotyczące złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych czterech sędziów, którym - według prokuratury - nie zapewniono odpowiednich warunków pracy i wynagrodzenia, nie przydzielano spraw oraz nie dopełniono formalności związanych z ich zatrudnieniem.

Prokuratura wskazała, że w sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków i dokumenty. Przeanalizowano także przepisy regulujące organizację i funkcjonowanie TK oraz kompetencje osób pełniących w nim funkcje.

Prokuratura wskazuje na ograniczanie praw sędziów TK

W aktach postępowania znalazła się także decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja, dotycząca środka tymczasowego. ETPCz wskazał polskiemu rządowi, aby właściwe organy powstrzymały się od utrudniania Annie Korwin-Piotrowskiej, Marcinowi Dziurdzie, Krystianowi Markiewiczowi i Maciejowi Taborowskiemu objęcia i wykonywania obowiązków sędziów TK do czasu dalszej decyzji Trybunału.

Według ustaleń śledczych Zofia H. miała, jako dyrektor Kancelarii TK, uniemożliwiać sędziom wykonywanie obowiązków oraz korzystanie z uprawnień związanych z pełnieniem urzędu. Prokuratura zarzuca jej także naruszanie ich praw pracowniczych poprzez niezapewnienie warunków pracy przewidzianych dla sędziów.

Piotrowi P. zarzucono natomiast przekroczenie uprawnień jako komendantowi Straży Trybunalskiej. Miał on poddawać sędziów stałej kontroli dotyczącej przemieszczania się po budynku TK, ograniczać im dostęp do pomieszczeń przeznaczonych dla sędziów, a także uniemożliwić dwóm sędziom wejście do budynku 14 lipca 2026 roku w godzinach urzędowania.

Zofia H. i Piotr P. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.



