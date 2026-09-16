W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa związane z wydarzeniami w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczącymi obecności Marii Kurowskiej w budynku i wtargnięcia Dariusza Mateckiego na teren uczelni.

Prokuratura poinformowała o przekazaniu marszałkowi Sejmu informacji o wszczętych postępowaniach względem obu posłów i zapowiedziała rozpoznanie kolejnych zawiadomień.

Maria Kurowska opublikowała nagranie opisujące swoje działania i kontakt ze Sławomirem Cudakiem podczas trwającego sporu o dostęp do gabinetu rektora-komendanta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie, postępowania zostały wszczęte w związku z licznymi zawiadomieniami dotyczącymi wydarzeń w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Pierwsze śledztwo dotyczy nieopuszczenia w piątek budynku AWS przy ul. Karmelickiej "wbrew żądaniu osób uprawnionych", czyli rektora i prorektora uczelni. Prokuratura wskazuje, że chodzi o czyn z art. 193 par. 1 Kodeksu karnego.

W komunikacie zaznaczono, że jedną z osób, które nie zastosowały się do poleceń, była posłanka Maria Kurowska. "Znajduje się nadal wewnątrz budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, niepodporządkowując się poleceniom właściwych organów, by go opuścić" - przekazała prokuratura.

Drugie postępowanie dotyczy zdarzenia z poniedziałku. Tego dnia poseł Dariusz Matecki miał wtargnąć, wbrew woli osób uprawnionych, na ogrodzony teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

"Jak wynika z materiałów postępowania poseł Matecki pokonał wysokie ogrodzenie posesji mimo interwencji funkcjonariuszy policji" - czytamy w komunikacie prokuratury. Również w tym przypadku chodzi o czyn z art. 193 par. 1 Kodeksu karnego.

Prokuratura zawiadomi marszałka Sejmu. Chodzi o Kurowską i Mateckiego

Prokuratura zapowiedziała także, że poinformuje marszałka Sejmu o wszczęciu obu śledztw. W komunikacie wskazano, że zachowania będące przedmiotem postępowań mogą stanowić naruszenie zasad etyki poselskiej, w tym zasady odpowiedzialności, dbałości o dobre imię Sejmu oraz obowiązku kierowania się interesem publicznym.

Prokuratura zwróci się jednocześnie o podjęcie wobec Marii Kurowskiej i Dariusza Mateckiego "adekwatnych środków wynikających z Regulaminu Sejmu RP". Pozostałe zawiadomienia dotyczące innych czynów mają być - jak przekazano - "sukcesywnie rozpoznawane".

Spór o AWS. Kurowska opublikowała nowe nagranie. "Wytrzymałam tę odległość"

Tymczasem spór w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości nadal trwa. Maria Kurowska od siedmiu dni przebywa w budynku uczelni i blokuje dostęp do gabinetu rektora-komendanta. Posłanka nie uznaje Sławomira Cudaka za prawidłowo powołanego do kierowania AWS i deklaruje, że nie dopuści go do pomieszczeń rektorskich.

Cudak, który pełni obowiązki rektora-komendanta, zwrócił się wcześniej do marszałka Sejmu o interwencję w sprawie działań posłanki.

W środę Kurowska opublikowała kolejną relację z budynku uczelni. Na początku nagrania przyznała, że trzęsą jej się ręce. Jak relacjonowała, chwilę wcześniej przy jej stanowisku pojawił się Sławomir Cudak i wezwał ją do opuszczenia miejsca przed gabinetem.

Posłanka odmówiła. Według jej relacji Cudak zaczął się wówczas do niej zbliżać. - Ja wytrzymałam tę odległość 5 cm między mną a nim - mówiła Kurowska.

Posłanka twierdzi, że odebrała zachowanie Cudaka jako próbę zmuszenia jej do cofnięcia się w kierunku drzwi. Jej zdaniem mogłoby to umożliwić p.o. rektora-komendanta otwarcie gabinetu.

Według posłanki Cudak ostatecznie usiadł na znajdującej się w pobliżu kanapie. Kurowska obawiała się, że mebel może zostać wykorzystany do kolejnej próby dostania się do gabinetu. Jak relacjonowała, rozłożyła ręce, aby zagrodzić przestrzeń przed drzwiami. Powoływała się przy tym na swój immunitet poselski.

Ostatecznie do wejścia do pomieszczenia nie doszło, a według Kurowskiej Cudak po pewnym czasie opuścił korytarz.

Opis zdarzenia pochodzi wyłącznie z relacji posłanki Kurowskiej udostępnionej w mediach społecznościowych w formie wideo. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia jaki był przebieg zajścia i zamiar pełniącego obowiązki rektora.

PiS apeluje do premiera o "humanitarne traktowanie" Kurowskiej

W środę sprawą Marii Kurowskiej zajęli się także posłowie PiS. Bartłomiej Wróblewski przekonywał na konferencji w Sejmie, że niezależnie od oceny samego wejścia posłanki do Akademii dochodzi - zdaniem jego ugrupowania - do utrudniania jej wykonywania obowiązków parlamentarnych. Wróblewski mówił również o "aspekcie ludzkim" sytuacji.

- Odmawianie jej dostępu do jedzenia, do leków, do środków czystości jest po prostu niehumanitarne, jest pozbawione klasy. Oczekujemy od premiera Tuska i od rządu, że ta sytuacja szybko ulegnie zmianie - powiedział poseł PiS.

Posłanka Agnieszka Górska zapowiedziała z kolei, że przedstawiciele PiS złożą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów apel do premiera o "niezwłoczne zajęcie się tym tematem".

- Przede wszystkim bezprawnym zajęciem budynku AWS, ale również wyjaśnieniem sytuacji odwołania i powołania rektora tejże uczelni - mówiła Górska, wskazując, że PiS apeluje również o humanitarne traktowanie posłanki.



