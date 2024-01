- Pan Grodzki nie musi udowadniać swojej niewinności. Czym innym jest składanie oświadczeń medialnych, a czym innym jest rola procesowa. Tylko od woli politycznej i dobrej woli pana senatora zależy to, czy będzie miał okazję złożyć oświadczenia w toku postępowania sądowego - stwierdził prok. Marcin Lorenc w rozmowie z mediami.

Jak podkreślił, w zeszłym roku prokuratora zwróciła się z wnioskiem do Senatu, by izba wyraziła zgodę, aby możliwe było przedstawienie zarzutu i odebranie wyjaśnień od senatora, jednak został on odrzucony.

- W związku z decyzją Senatu nie było to jednak możliwe, choć istniały w sprawie dowody pozwalające na ustalenie tego, że pan doktor przyjmował wpłaty w gotówce od pacjetów. Prokurator dysponował w tej sprawie dowodami, które wskazują na taką okoliczność - oznajmił prok. Lorenc.

Sprawa Tomasza Grodzkiego. Prokuratura zabrała głos

Śledczy przekazał, że prokuratura zebrała obszerny materiał dowodowy składający się z blisko 300 stron i przekazał go sądowi. Pokazuje on sposób działania fundacji i oddziału zarządzanego przez Tomasza Grodzkiego.

- Świadków jest ponad dwustu, opieramy się na materiale elektronicznym i papierowym zebranym w fundacji. Ta fundacja miała się zajmować pomocą, a dokonywała wypłat na rzecz poszczególnych lekarzy i biura podróży w dość znacznej kwocie 890 tys. złotych. Prokurator ustalił, że pan Grodzki odbywał wyjazdy na Alaskę, do RPA i do Kanady - stwierdził Lorenc.

Jak przekazał, cały proceder odbywał się od 2008 do 2018 roku i opiewał łącznie na dwa miliony złotych. - Rolą pacjentów było wyłącznie dokonywanie wpłat na rzecz fundacji. Cała fundacja funkcjonowała z naruszeniem przepisów prawa. Transakcje i obieg gotówki nie odbywały się w sposób transparentny i dlatego prokurator zdecydował na przedstawienie zarzutu prania brudnych pieniędzy - podkreślił i dodał, że grozi za to do 10 lat więzienia, a głównymi oskarżonymi są dwie osoby zajmujące się księgowością.

- Ci wszyscy pacjenci nie dokonywało wpłat na rzecz fundacji z dobrej woli, by jej pomóc, ale tylko po to, aby ratować swoje zdrowie i życie. To postępowanie jest korupcyjne i nosi znamiona przestępstwa. Utrudnianie ustalenia obiegu tych pieniędzy również nosi znamiona prania brudnych pieniędzy. Końcowa ocena należy jednak do sądu - oświadczył prokurator.

