W skrócie Prokuratura Krajowa postawiła Michałowi Wosiowi zarzuty związane z przekroczeniem uprawnień i przekazaniem 25 mln zł na zakup Pegasusa.

Wobec polityka wprowadzono zabezpieczenie majątkowe o wartości 200 tys. zł oraz zajęto jego mienie, w tym dom, samochód i rachunki bankowe.

Prokuratura uzasadniła środki zapobiegawcze obawą o utrudnione ściągnięcie ewentualnej grzywny oraz nieregularne przestrzeganie przez Wosia wcześniejszych nakazów sądowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartkowym komunikacie Prokuratury Krajowej powiadomiono, że postanowienie wobec Michała Wosia wydano w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że polityk usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegające na przekazaniu 25 mln zł ze środków FS na zakup Pegasusa dla CBA w sierpniu zeszłego roku.

Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wobec Wosia. Nowy komunikat prokuratury

"Prokurator zastosował wobec podejrzanego nowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 200 tys. zł. Nadto prokurator zmienił sposób wykonywania dozoru policji poprzez zobowiązanie podejrzanego do stawiennictwa w odpowiedniej komendzie Policji w odstępach 14-dniowych" - przekazano w komunikacie.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak nadmienił w oświadczeniu, że na postanowienie to przysługuje zażalenie do sądu.

Jak czytamy zabezpieczenie majątkowe wobec Michała Wosia jest związane z zarzutem przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci pieniędzy w kwocie 25 mln zł.

"Zgodnie z art. 291 § 1 k.p.k., w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które lub w związku z którym można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny, prokurator z urzędu może zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu oskarżonego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione" - uzasadniono.

Nowy ruch prokuratury. Michał Woś komentuje: Zostawiłem 12 groszy, niech Żurek i Tusk sobie wezmą

W komunikacie nadmieniono, że zdaniem prokuratora spełniona została również druga przesłanka zastosowania zabezpieczenia majątkowego, czyli "uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione".

"Obawa ta wynika z wysokiej wartości wyrządzonej szkody, ograniczonych możliwości finansowych podejrzanego oraz realnego ryzyka wyzbycia się przez niego majątku przed prawomocnym zakończeniem postępowania" - podkreśliła prokuratura.

W związku z tym prokurator wydał 3 października postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Michała Wosia "poprzez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową, zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych oraz zajęcie ruchomości w postaci samochodu". Na postanowienie to przysługuje zażalenie do sądu.

Decyzję prokuratury Michał Woś skomentował w rozmowie z "Super Expressem". Polityk ocenił, że "przez półtora roku nie widziano potrzeby robienia poręczeń majątkowych ani zabezpieczania majątku", jednak teraz "zrobiono to po dyspozycji politycznej Tuska".

- Nie jestem milionerem, więc tego majątku za dużo nie zajmą. Wpisem do hipoteki zabezpieczono dom, samochód i zajęto moje rachunki. Na tych ostatnich zostawiłem całe 12 groszy, niech sobie to Żurek z Tuskiem wezmą - mówił Woś.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Środki zapobiegawcze wobec Michała Wosia

Od sierpnia zeszłego roku Michał Woś objęty był środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru policji. Ponadto prokurator zobowiązał go do stawiennictwa dwa razy w miesiącu w odpowiedniej komendzie i do zawiadamiania organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu.

Argumentując konieczność zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych prokuratura przekazała, że przyczyniły się do tego postawa procesowa polityka, w tym "nieregularne i pozorne wykonywanie dozoru policji, nieodbieranie korespondencji z prokuratury i niestawiennictwo na czynności w wyznaczonych terminach".

We wtorek prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi sprawiedliwości.

"Niech Żurek ujawni listę". Błaszczak apeluje ws. Pegasusa Polsat News Polsat News