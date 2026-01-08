W skrócie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wyznaczyła termin przesłuchania Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej, podejrzanego o naruszenie nietykalności lekarki.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek przekazała, że przesłuchanie europosła ma odbyć się we wtorek 13 stycznia. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy Grzegorz Braun stawi się w prokuraturze w zaproponowanym terminie.

- Wezwanie na przesłuchanie zostało wysłane, ale nie mamy na razie potwierdzenia, czy zostało odebrane - mówiła Stocka-Mycek.

Prokuratura we Wrocławiu chce przesłuchać Grzegorza Brauna

W najbliższy wtorek lider Konfederacji Korony Polskiej ma usłyszeć zarzuty dot. bezprawnego pozbawienia wolności ginekolożki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej poprzez m.in. popychanie i przytrzymywanie, znieważenia słownego oraz pomówień mających podważyć jej lekarski autorytet.

Przypomnijmy, że do incydentu z udziałem prawicowego polityka doszło 16 kwietnia w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Grzegorz Braun próbował uniemożliwić pracę Jagielskiej, która przeprowadziła "indukcję asystolii płodu" poprzez wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu.

Europoseł utrzymuje, że jego działania miały charakter tzw. "obywatelskiego zatrzymania" lekarki. Jak relacjonowała ginekolożka, Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Sprawy karne Grzegorza Brauna. Kolejne zarzuty

Śledztwo w tej sprawie od kwietnia zeszłego roku prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Na incydent z udziałem Brauna stanowczo zareagował również Parlament Europejski. W listopadzie zeszłego roku opowiedział się on za uchyleniem immunitetu europosłowi w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem. Wniosek o odebranie politykowi immunitetu skierował ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Naruszenie nietykalności cielesnej lekarki to niejedyny zarzut, jaki ciąży obecnie na polityku. Pod koniec 2025 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe ruszył proces ws. incydentu z grudnia 2023 roku, gdy w trakcie uroczystości w Sejmie Braun zgasił świece chanukowe przy użyciu gaśnicy.

Kolejne zarzuty wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej dotyczą m.in. zakłócenia przez niego wykładu o Holokauście w Niemieckim Instytucie Historycznym czy wtargnięcia do budynku Narodowego Instytutu Kardiologii, gdzie Braun zaatakował dyrektora placówki dr. Łukasza Szumowskiego.

