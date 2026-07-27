W skrócie Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie zamachu terrorystycznego w Berlinie z 25 lipca, w którym zginęła polska obywatelka.

Śledztwo dotyczy czynu z art. 118a Kodeksu karnego, obejmującego zabójstwo o charakterze terrorystycznym.

W zamachu zginęła obywatelka Polski, a 29 osób zostało rannych; sprawcę zastrzelono podczas policyjnej obławy, a Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech potępiła przemoc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Prokurator z mazowieckiego wydziału PZ PK wszczął dziś śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, do którego doszło 25 lipca w Berlinie, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki (art. 118a k.k.)" - podała Prokuratura Krajowa.

Rozwiń

Prokuratorzy wyjaśnili, że postępowanie prowadzone jest w kierunku czynu z art. 118a Kodeksu karnego, który dotyczy m.in. zabójstwa o charakterze terrorystycznym. Czyn ten zagrożony jest karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Zamach w Berlinie. Jest ruch polskiej prokuratury

W wyniku zamachu życie straciła obywatelka Polski. O jej śmierci poinformował w poniedziałek burmistrz Berlina Kai Wegner. Zgodnie z jego słowami Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką. Wegner powiadomił, że złożył kondolencje kierownikowi polskiej ambasady w Niemczech Janowi Tombińskiemu.

- Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z Państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej - powiedział Wegner, cytowany przez DPA.

W sobotę wieczorem 21-letni Abdul Ballout, Niemiec pochodzenia libańskiego, sympatyk tzw. Państwa Islamskiego (IS), wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła jedna osoba - obywatelka Polski - a 29 zostało rannych.

W niedzielę podejrzanego zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau na zachodzie miasta. Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech potępiła w poniedziałek zamach, podkreślając, że przemoc wobec niewinnych nie znajduje w islamie żadnego usprawiedliwienia.





Piotr Müller w "Gościu Wydarzeń": Jacek Kurski odpowiada za intrygi w PiS Polsat News