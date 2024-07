Decyzja prokuratury to pokłosie zawiadomienia NIK - kontrolerzy we wniosku o wszczęcie śledztwa wskazali, że w 2019 i 2020 roku Marek Gróbarczyk "nie poinformował Rady Ministrów, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 125 proc. (tj. z 880 mln zł do niemal 2 mld zł) i tym samym planowany przekop Mierzei stracił uzasadnienie ekonomiczne".