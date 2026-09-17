W skrócie Prokuratura Krajowa rozpoczęła śledztwo dotyczące sposobu wyznaczania i zmian składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego, podejrzewając wielokrotne przekroczenie uprawnień przez sędziów.

Postępowanie obejmuje przypadki bezprawnego wyznaczania lub zmieniania personalnego i liczebnego składów TK z pominięciem zasad ustawowych, w tym zgłoszone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że śledztwo dotyczy manipulacji składami w celu ochrony partyjnych interesów i zadeklarował rozliczenie wszystkich decyzji niszczących niezależność państwowych instytucji.

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Śledztwo zostało wszczęte 15 września przez prokuratora z Zespołu do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, postępowanie dotyczy podejrzenia wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego uprawnionych do wyznaczania składów orzekających.

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"Prokuratura wszczęła śledztwo ws. bezprawnego manipulowania składami Trybunału Konstytucyjnego i ręcznego sterowania nimi w celu ochrony partyjnych interesów (art. 231 § 2 k.k.). Zawiadomienie w sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Mogło to mieć miejsce w prawie 200 postępowaniach" - przekazał Waldemar Żurek w mediach społecznościowych.

Śledztwo w sprawie składów Trybunału Konstytucyjnego

Według przyjętego przez prokuraturę opisu czynu miało dochodzić do bezprawnego wyznaczania lub zmieniania składów orzekających TK - zarówno personalnie, jak i liczebnie - z pominięciem zasad określonych w ustawie.

Postępowanie wszczęto po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Fundacja wskazywała na podejrzenie dokonywania pozaustawowych i - w jej ocenie - bezpodstawnych zmian w składach orzekających Trybunału.

Zawiadomienie dotyczyło m.in. zmian personalnych oraz liczebności składów, w tym przypadków, w których pełny skład sędziów TK miał być zmieniany na skład trzy- lub pięcioosobowy.

W ramach czynności sprawdzających prokurator zapoznał się m.in. z raportem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego dotyczącym działalności Trybunału w latach 2014-2017 oraz publikacjami wspomnianej wcześniej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącymi funkcjonowania TK w latach 2016-2021. Przesłuchano również zawiadamiającego w charakterze świadka.

Prokuratura przekazała, że dalsze czynności mają pozwolić zweryfikować okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa, ustalić pełny zakres zdarzeń oraz zgromadzić materiał potrzebny do ich oceny prawnej.

Waldemar Żurek komentuje śledztwo. "Rozliczymy każdą decyzję"

Do informacji o wszczęciu postępowania odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Zjednoczona Prawica zniszczyła bezstronny organ kontroli konstytucyjności prawa dla doraźnych korzyści politycznych" - napisał minister.

Żurek stwierdził następnie, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie "bezprawnego manipulowania składami Trybunału Konstytucyjnego i ręcznego sterowania nimi w celu ochrony partyjnych interesów".

"Rozliczymy każdą decyzję niszczącą niezależność instytucji państwowych" - podsumował Żurek.



