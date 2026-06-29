Prokuratura wszczęła śledztwo. Były prezes Izby Karnej SN pod lupą

W skrócie Prokuratura Krajowa rozpoczęła śledztwo dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień przez byłego prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, obejmujące działania na szkodę prywatnych i publicznych interesów.

Badaniu podlega okres aktywności zawodowej Kapińskiego, podczas którego miał on wydawać zarządzenia eliminujące możliwość składania wniosków o wyłączenie sędziego, co według prokuratury mogło naruszać prawo do niezależnego sądu.

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez sędziów Sądu Najwyższego, a zgromadzony materiał wywołał uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

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Jak poinformowała w komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, śledztwo w sprawie Kapińskiego zostało wszczęte w poniedziałek. Zbadana zostanie jego zawodowa aktywność na przełomie 2024 i 2025 roku.

"Postępowanie dotyczy podejrzenia, że w okresie od 8 maja 2024 r. do 25 maja 2026 r. w Warszawie, działając na szkodę interesu prywatnego stron postępowań oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej, funkcjonariusz ten wydał - bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów, (...) zarządzenia skutkujące pozbawieniem stron postępowań możliwości uruchomienia procedury określonej w art. 41 § 1 k.p.k." - czytamy w komunikacie.

Według prokuratury, zarządzenia te miały spowodować eliminację wniosków o wyłączenie sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi, a w konsekwencji naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu.

W latach 2023-2026 prezesem Izby Karnej był obecny I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.

Ruszyło śledztwo w sprawie byłego prezesa Izby Karnej SN

W komunikacie doprecyzowano, że śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem sędziów Sądu Najwyższego, które wpłynęło do Prokuratury Krajowej 28 maja 2026 r. Następnie zawiadamiający zostali przesłuchani w charakterze świadków. Zgromadzono też dokumentację obejmującą zarządzenia wydawane przez kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego, jak również rozstrzygnięcia podejmowane na ich podstawie w sprawach dotyczących wniosków o wyłączenie sędziów.

Prokurator Adamiak przekazała, że analiza zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do powstania "uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa". "Wszczęto śledztwo, którego celem jest przeprowadzenie czynności procesowych możliwych do wykonania wyłącznie w toczącym się postępowaniu oraz wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy" - dodała.

Działania te mają pozwolić na podjęcie dalszych decyzji procesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.





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