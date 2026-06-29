Prokuratura wszczęła śledztwo. Były prezes Izby Karnej SN pod lupą
Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. podejrzenia przekroczenia uprawnień przez kierującego pracami Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego. Postępowanie dotyczy działania na szkodę interesu prywatnego oraz publicznego.
W skrócie
- Prokuratura Krajowa rozpoczęła śledztwo dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień przez byłego prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, obejmujące działania na szkodę prywatnych i publicznych interesów.
- Badaniu podlega okres aktywności zawodowej Kapińskiego, podczas którego miał on wydawać zarządzenia eliminujące możliwość składania wniosków o wyłączenie sędziego, co według prokuratury mogło naruszać prawo do niezależnego sądu.
- Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez sędziów Sądu Najwyższego, a zgromadzony materiał wywołał uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.
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Jak poinformowała w komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, śledztwo w sprawie Kapińskiego zostało wszczęte w poniedziałek. Zbadana zostanie jego zawodowa aktywność na przełomie 2024 i 2025 roku.
"Postępowanie dotyczy podejrzenia, że w okresie od 8 maja 2024 r. do 25 maja 2026 r. w Warszawie, działając na szkodę interesu prywatnego stron postępowań oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej, funkcjonariusz ten wydał - bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów, (...) zarządzenia skutkujące pozbawieniem stron postępowań możliwości uruchomienia procedury określonej w art. 41 § 1 k.p.k." - czytamy w komunikacie.
Według prokuratury, zarządzenia te miały spowodować eliminację wniosków o wyłączenie sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi, a w konsekwencji naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu.
W latach 2023-2026 prezesem Izby Karnej był obecny I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.
Ruszyło śledztwo w sprawie byłego prezesa Izby Karnej SN
W komunikacie doprecyzowano, że śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem sędziów Sądu Najwyższego, które wpłynęło do Prokuratury Krajowej 28 maja 2026 r. Następnie zawiadamiający zostali przesłuchani w charakterze świadków. Zgromadzono też dokumentację obejmującą zarządzenia wydawane przez kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego, jak również rozstrzygnięcia podejmowane na ich podstawie w sprawach dotyczących wniosków o wyłączenie sędziów.
Prokurator Adamiak przekazała, że analiza zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do powstania "uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa". "Wszczęto śledztwo, którego celem jest przeprowadzenie czynności procesowych możliwych do wykonania wyłącznie w toczącym się postępowaniu oraz wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy" - dodała.
Działania te mają pozwolić na podjęcie dalszych decyzji procesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.