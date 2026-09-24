Prokuratura w ofensywie. Zarzuty dla byłego kierownictwa PISF

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

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Prokuratura postawiła zarzuty dla pięciu osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wiadomo, że działania dotyczą również byłego szefa tej instytucji Radosława Ś. Ten miał m.in. wykorzystywać służbową kartę do finansowania wydatków niezwiązanych z PISF.

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Tablica Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z logo i nazwą w języku polskim oraz angielskim.
Zarzuty prokuratorskie dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki FilmowejWOJCIECH STROZYKReporter

W skrócie

  • Prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym byłemu szefowi tej instytucji Radosławowi Ś.
  • Śledztwo dotyczy m.in. wykorzystywania służbowych kart do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością PISF.
  • Radosław Ś. i była główna księgowa Małgorzata K. usłyszeli zarzuty dotyczące wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz poświadczenia nieprawdy.
  • Trwają czynności końcowe śledztwa, w tym przesłuchania podejrzanych i rozpatrywanie wniosków dowodowych.
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Śledztwo dotyczy szeregu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba wyjaśnił, że zarzuty wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, w kwotach 1 357 544,76 zł i 1 307 374,00 zł, oraz poświadczenia nieprawdy usłyszeli były dyrektor PISF Radosław Ś. i była główna księgowa Małgorzata K.

"Zarzuty postawione we wrześniu 2026 r. przez prokuraturę dotyczą działania na szkodę interesu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów" - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Przekazało, że według ustaleń śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Łodzi były dyrektor PISF wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji, co doprowadziło do szkody majątkowej w wysokości ponad 1 mln zł. Ś. zarządzał instytucją w latach 2017-2024.

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Ponadto CBA wskazało, że w latach 2021-2023 Radosław Ś. nie zwrócił do budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie produkcji audiowizualnej, co spowodowało wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie przekraczającej 1 mln zł.

Oprócz nich zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszały również była zastępczyni głównej księgowej w PISF Justyna A. i była p.o. kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w PISF Marta G.-Ł. oraz zarzut posługiwania się dokumentem poświadczającym nieprawdę - była zastępczyni kierownika Działu Produkcji w PISF Zuzanna O.

"W sprawie tej planowane są czynności końcowe w postaci: przesłuchania podejrzanych po zapoznaniu się przez nich z materiałem dowodowym, rozpoznania wniosków dowodowych. Po wykonaniu powyższego sporządzenie decyzji merytorycznej, a także sporządzenie postanowienia o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania" - przekazał prok. Skiba.

Podkreślił, że do czasu merytorycznego zakończenia śledztwa referent sprawy nie wyraziła zgody na publikowanie treści zarzutów.

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