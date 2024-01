Prokuratura w Lublinie reaguje na medialne doniesienia. "Nieprawda"

Prokurator Jerzy Ziarkiewicz miał blokować sprawy polityków PiS

Afera wokół Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Jest oficjalne oświadczenie

"Odnosząc się do publikacji medialnych dotyczących rzekomego przechowywania akt postępowań przygotowawczych w pomieszczeniu do tego nieprzeznaczonym, Prokuratura Regionalna w Lublinie oświadcza, że są to informacje nieprawdziwe. Akta żadnego z postępowań przygotowawczych, które wpłynęły do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, nie były przechowywane w budynkach gospodarczych, ani w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych" - napisano.